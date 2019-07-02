Политика

16:53 02.07.2019

Суд переніс розгляд справи Савченко-Рубана на 27 серпня

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Суд переніс розгляд справи Савченко-Рубана на 27 серпня

Колегія суддів Броварського районного суду Київської області відклала до 27 серпня проведення підготовчого засідання у справі стосовно народного депутата України Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

"Колегія суддів укотре відклала проведення підготовчого засідання, цього разу у зв'язку з відсутністю обвинувачуваного народного депутата України С., яка замість обов'язкової явки до суду вирушила для проведення передвиборної агітації до Донецької області", - повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України у вівторок.

При цьому в Генпрокуратурі зазначають, що суд "із незрозумілих мотивів визнав указану причину неявки обвинуваченої поважною" і вкотре відмовився розглядати клопотання прокурора про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суд призначив наступне судове засідання на 27 серпня 2019 року.

"Таким чином, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подані стороною обвинувачення ще 7 травня 2019 року, залишаться безпідставно нерозглянутими судом уже понад три місяці", - поскаржилися в Генпрокуратурі.

Раніше 19 червня 2019 року колегія суддів Броварського міськрайонного суду Київської області також відклала на 2 липня судове засідання у зв'язку з перебуванням одного з суддів на лікарняному.

Як відомо, Савченко підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористської групи чи терористичної організації) і ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вона перебувала під вартою з 23 березня 2018 року.

Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку віз з окупованої території на підконтрольну частину України. 9 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував його. Рубана підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

12 квітня 2019 року Київський апеляційний суд направив справу Савченко-Рубана до Броварського міськрайонного суду Київської області. У ніч на 16 квітня Савченко та Рубан були звільнені з-під варти, оскільки опівночі 16 квітня збіг термін їх тримання під вартою, який не було продовжено.

Теги: #савченко_рубан #савченко #генпрокуратура #суд #рубан
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