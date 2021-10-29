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20:18 29.10.2021

Сестрам Савченко вручили подозрение за поддельные Covid-сертификаты - Монастырский

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Сестрам Савченко вручили подозрение за поддельные Covid-сертификаты - Монастырский

Народному депутату Украины Верховной Рады VIII-го созыва Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Надежды Савченко и ее сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину", - написал он в Facebook в пятницу.

Монастырстырский добавил, что "все, кто нарушает Закон, должны быть готовы понести ответственность, независимо, вы Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин", и призвал граждан вакцинироваться.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в аэропорту "Борисполь" во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации от Covid-19 с явными признаками подделки. Было установлено, что одна из фигуранток является бывшим народным депутатом.

Монастырский заявил, что такие случаи правоохранителями будут фиксироваться, что начато уже более 800 уголовных производств касательно поддельных сертификатов вакцинации и пообещал "крайне жёсткую реакцию".

 

Теги: #коронавирус #савченко #сертификат
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