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17:58 29.11.2021

Обвинение против Савченко и Рубана возвращено прокурору

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Обвинение против Савченко и Рубана возвращено прокурору

Народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко заявляет, что обвинительный акт в отношении нее, а также экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана возвращен прокурору ввиду необоснованности обвинения.

"Обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана в подрыве Верховной Рады минометами из баржи, плывущей по Днепру, возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения! В мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана прокурору отказано!" - написала Савченко в Facebook в понедельник вечером.

При этом экс-нардеп поблагодарила своим защитникам, а также "всех, кто верил и поддерживал".

В свою очередь, адвокат Алексей Шевчук подтвердил эту информацию и отметил, что "дела Савченко-Рубана больше не существует". "Акт возвращен! Дело развалено!.. Дело не имеет перспектив. Баржа всё", - написал он в Facebook.

При этом защитник опубликовал копию постановления суда от 29 ноября, в котором говорится: "Ходатайство защитников… Савченко Н.В. о возвращении обвинительного акта удовлетворить". "Определение может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде через Броварской горрайонный суд Киевской области в течение семи дней со дня его оглашения", - указывается в документе.

Полный текст определения будет оглашен в 15.00 3 декабря в зале Броварского горрайонного суда Киевской области.

Как сообщалось, Савченко подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года.

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его. Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело "Савченко-Рубана" в Броварской горрайонный суд Киевской области. В ночь на 16 апреля Савченко и Рубан были освобождены из-под стражи, поскольку в полночь 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

Позже, в 2019-20 гг, Броварской горрайонный суд не однократно переносил рассмотрение дела Савченко–Рубана на два месяца. По словам Савченко, это было связано с загруженностью судей.

Теги: #прокурор #савченко_рубан #обвинительный_акт
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