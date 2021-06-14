Президенту МАУ Дыхне вручили обвинительный акт - адвокаты

Президенту авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгению Дыхне, бывшему руководителю ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) вручен обвинительный акт, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба юридической компании "Миллер".

"Сегодня нашему клиенту, президенту авиакомпании "МАУ" и бывшему руководителю Международного аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне, вручен обвинительный акт за якобы совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", - говорится в сообщении адвокатов в Facebook.

В юридической компании отметили, что детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела, в которых, по их мнению, нет доказательств причастности Дыхне к инкриминируемому ему правонарушению.

"Евгения Дыхне обвиняют в том, что когда он был в должности и.о. директора Государственного предприятия Международный аэропорт "Борисполь", якобы вопреки интересам службы подписывал предварительные договоры аренды, благодаря которым арендаторы имели возможность пользоваться помещением и предоставлять услуги пассажирам аэропорта, пока Фонд государственного имущества медлил со своими процедурами", - сказано в сообщении.

Обвинительный акт охватывает период времени, когда Евгений работал в должности и.о. директора ГП "Борисполь" (2016 - 2017 гг).

Рассмотрение дела будет проходить в помещении Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины.

Как сообщалось, 7 сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уведомили экс-руководителя ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и начальника службы арендных отношений аэропорта о подозрении в незаконном распоряжении имуществом, нанесшим ущерб на сумму более 16,5 млн грн.

По данным следствия, должностные лица аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости.

11 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины, применив к бывшему руководителю ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) меру пресечения в виде залога в размере 5 млн 255 тыс. грн.

Кабинет министров Украины в марте 2017 года назначил генеральным директором государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) Павла Рябикина. До него пост и.о. гендиректора "Борисполя" с 18 сентября 2014 года занимал Евгений Дыхне, сменивший ранее уволенного Сергея Гомболевского.