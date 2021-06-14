События

12:52 14.06.2021

Президенту МАУ Дыхне вручили обвинительный акт - адвокаты

2 мин читать
Президенту МАУ Дыхне вручили обвинительный акт - адвокаты

Президенту авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгению Дыхне, бывшему руководителю ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) вручен обвинительный акт, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба юридической компании "Миллер".

"Сегодня нашему клиенту, президенту авиакомпании "МАУ" и бывшему руководителю Международного аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне, вручен обвинительный акт за якобы совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", - говорится в сообщении адвокатов в Facebook.

В юридической компании отметили, что детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела, в которых, по их мнению, нет доказательств причастности Дыхне к инкриминируемому ему правонарушению.

"Евгения Дыхне обвиняют в том, что когда он был в должности и.о. директора Государственного предприятия Международный аэропорт "Борисполь", якобы вопреки интересам службы подписывал предварительные договоры аренды, благодаря которым арендаторы имели возможность пользоваться помещением и предоставлять услуги пассажирам аэропорта, пока Фонд государственного имущества медлил со своими процедурами", - сказано в сообщении.

Обвинительный акт охватывает период времени, когда Евгений работал в должности и.о. директора ГП "Борисполь" (2016 - 2017 гг).

Рассмотрение дела будет проходить в помещении Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины.

Как сообщалось, 7 сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уведомили экс-руководителя ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и начальника службы арендных отношений аэропорта о подозрении в незаконном распоряжении имуществом, нанесшим ущерб на сумму более 16,5 млн грн.

По данным следствия, должностные лица аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости.

11 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины, применив к бывшему руководителю ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) меру пресечения в виде залога в размере 5 млн 255 тыс. грн.

Кабинет министров Украины в марте 2017 года назначил генеральным директором государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) Павла Рябикина. До него пост и.о. гендиректора "Борисполя" с 18 сентября 2014 года занимал Евгений Дыхне, сменивший ранее уволенного Сергея Гомболевского.

 

Теги: #дыхне #обвинительный_акт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:42 18.05.2020
МАУ отложила продажу билетов на международные рейсы до 1 июля из-за негативного прогноза для отрасли

МАУ отложила продажу билетов на международные рейсы до 1 июля из-за негативного прогноза для отрасли

14:00 09.04.2020
Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне: Сохранить МАУ будет намного выгоднее, чем пытаться строить что-то новое

Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне: Сохранить МАУ будет намного выгоднее, чем пытаться строить что-то новое

12:10 09.04.2020
МАУ просит у государства стабкредит на $50 млн в госбанке под 5-6%

МАУ просит у государства стабкредит на $50 млн в госбанке под 5-6%

11:32 09.04.2020
Президент МАУ ожидает падения авиарынка на 30-40% вследствие пандемии коронавируса

Президент МАУ ожидает падения авиарынка на 30-40% вследствие пандемии коронавируса

10:34 09.04.2020
Авиакомпании МАУ нужен месяц на выход из аврального режима диалога с потерявшими билеты пассажирами, в очереди порядка 27 тыс. обращений

Авиакомпании МАУ нужен месяц на выход из аврального режима диалога с потерявшими билеты пассажирами, в очереди порядка 27 тыс. обращений

09:50 09.04.2020
Авиакомпания МАУ выплатила первую часть компенсаций семьям жертв иранской трагедии

Авиакомпания МАУ выплатила первую часть компенсаций семьям жертв иранской трагедии

13:56 13.03.2020
Президент МАУ считает действия освещавшего рейс из Милана блогера направленными на разжигание паники

Президент МАУ считает действия освещавшего рейс из Милана блогера направленными на разжигание паники

15:41 19.02.2020
МАУ планирует в конце мая запустить рейсы в Саудовскую Аравию

МАУ планирует в конце мая запустить рейсы в Саудовскую Аравию

15:50 03.02.2020
Президент МАУ призвал страны, чьи граждане пострадали в авиакатастрофе в Иране, объединить усилия для определения ответственных

Президент МАУ призвал страны, чьи граждане пострадали в авиакатастрофе в Иране, объединить усилия для определения ответственных

15:02 17.01.2020
Трое экспертов "МАУ", расследовавших крушение лайнера в Иране, вернулись в Украину

Трое экспертов "МАУ", расследовавших крушение лайнера в Иране, вернулись в Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саммит НАТО обсудит Украину и Беларусь - Меркель

Гостуризма планирует в августе-сентябре запустить на границе опрос иностранных туристов

Кинопремию "Золота Дзиґа" 2021 года за лучший фильм получила лента "Атлантида" Васяновича

В Брюсселе пройдет саммит НАТО

В Украине за сутки зафиксированы 420 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 3 328 человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Саммит НАТО обсудит Украину и Беларусь - Меркель

Гостуризма планирует в августе-сентябре запустить на границе опрос иностранных туристов

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, град и грозы

Корниенко не исключает, что в четверг может состояться внеочередное заседание Рады

Кинопремию "Золота Дзиґа" 2021 года за лучший фильм получила лента "Атлантида" Васяновича

Разумков надеется, что Рада вскоре приступит к рассмотрению судебной реформы

Зеленский почтил память сбитого в 2014 года экипажа Ил-76

Кулеба: надеемся, что Байден даст Путину понять, что его война с Украиной потерпела неудачу

МОН осуждает действия оккупационных властей, препятствующих желающим учиться в учебных заведениях Украины

Путешествовать по Украине не так дорого, если не говорить о высоком летнем сезоне на морских курортах - глава Гостуризма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА