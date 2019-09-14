Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС на Луганском направлении

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили три обстрела позиций операции объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщило Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12.00 сегодня, 14 сентября, российско-оккупационные войска открывали огонь трижды на Луганском направлении", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В оборонном ведомстве указали, что потерь с украинской стороны с начала суток нет, ситуация на линии столкновения полностью контролируется украинскими подразделениями.