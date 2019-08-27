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19:00 27.08.2019

"Евросолидарность" окончательно определится с руководством фракцией 29 августа - Герасимов

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"Евросолидарность" окончательно определится с руководством фракцией 29 августа - Герасимов

Партия "Европейская солидарность" приняла предварительное решение по руководству своей фракции в Верховной Раде IX созыва, а окончательно определиться 29 августа, сообщил избранный в парламент по спискам "Евросолидарности" Артур Герасимов, не уточнив, каково предварительное решение.

"Фракция сегодня приняла предварительно решение по этому вопросу. Но официально оно будет приниматься 29 августа во время заседания фракции", - сказал Герасимов во вторник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", может ли во фракции быть не один руководитель, а несколько сопредседателей.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", в партии "Европейская солидарность" обсуждают возможность избрания сопредседателей соответствующей фракции в Верховной Раде IX созыва.

Теги: #руководство #евросолидарность #фракция
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