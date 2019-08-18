События

22:35 18.08.2019

ЕС соболезнует Афганистану в связи с терактом в Кабуле

1 мин читать
ЕС соболезнует Афганистану в связи с терактом в Кабуле

Европейский союз выражает соболезнования всем пострадавшим в теракте на свадебной церемонии в Кабуле и сочувствует горю семей, которые потеряли так много своих близких, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы разделяем с афганским народом его стремление к полному и прочному миру и будем продолжать работать с ним для достижения этой цели", - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

По словам представителя ЕВС, теракт был направлен против этнических и религиозных общин хазарейцев и шиитов.

"Европейский союз будет и впредь поддерживать Афганистан в его борьбе с международным терроризмом. Крайне важно, чтобы нынешние усилия по достижению прочного мира не были подорваны такими неизбирательными нападениями на гражданских лиц", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, группировка "Исламское государство"взяла на себя ответственность за совершенный накануне теракт на свадьбе в Кабуле.

По сообщениям ряда западных СМИ, террористы распространили в воскресенье в соцсетях заявление, в котором утверждают, что сначала смертник взорвал бомбу. Затем, когда на место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности, террористы подорвали заминированный автомобиль.

Жертвами теракта стали не менее 63 человек, 182 получили ранения.

В МВД отмечают, что среди жертв и раненых много женщин и детей.

На свадьбе присутствовало не менее 1 тыс. гостей.

Теги: #ес #теракт #афганистан #соболезнования
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:23 18.08.2019
Британию может ожидать нехватка продовольствия, бензина и лекарств в случае "жесткого" Brexit

Британию может ожидать нехватка продовольствия, бензина и лекарств в случае "жесткого" Brexit

12:09 17.08.2019
В Украине начала работу оценочная миссия Евросоюза по интеграции с единым цифровым рынком ЕС

В Украине начала работу оценочная миссия Евросоюза по интеграции с единым цифровым рынком ЕС

05:08 17.08.2019
Трамп надеется, что сможет заключить "сделку" по Афганистану

Трамп надеется, что сможет заключить "сделку" по Афганистану

15:09 15.08.2019
Ukraine Power Bridge Company определена победителем конкурса по энергомосту "Украина-ЕС"

Ukraine Power Bridge Company определена победителем конкурса по энергомосту "Украина-ЕС"

17:48 14.08.2019
Герус обратился к Кабмину с просьбой прекратить реализацию проекта энергомоста "Украина-ЕС"

Герус обратился к Кабмину с просьбой прекратить реализацию проекта энергомоста "Украина-ЕС"

16:06 14.08.2019
ЕС и НАТО будут работать над механизмами контроля над вооружениями

ЕС и НАТО будут работать над механизмами контроля над вооружениями

16:06 14.08.2019
Меркель: до реализации Минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены

Меркель: до реализации Минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены

18:40 10.08.2019
ЕС призывает КНДР воздержаться от дальнейших провокаций с пусками ракет

ЕС призывает КНДР воздержаться от дальнейших провокаций с пусками ракет

12:22 07.08.2019
В результате взрыва в Кабуле погибли 18 человек, более 100 ранены

В результате взрыва в Кабуле погибли 18 человек, более 100 ранены

10:44 07.08.2019
В СНБО выступают за наработку пакета изменений в законодательство в сфере кибербезопасности с учетом практик США и ЕС

В СНБО выступают за наработку пакета изменений в законодательство в сфере кибербезопасности с учетом практик США и ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

Боевики осуществили 4 обстрела с полуночи, в одном случае открывался ответный огонь

Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль

Правоохранители задержали владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного, ему готовят подозрение

Грымчака оставили в СИЗО несмотря на ошибку в определении суда

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Буковеле" во время роуп-джампинга оборвался трос, два человека в реанимации - СМИ

Команда Зеленского открыла конкурс на должность глав РГА в 6 областях Украины

Британский премьер в ближайшие дни встретится с Меркель и Макроном

На Донбассе с начала воскресенья боевики шесть нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

В демонстрации в Гонконге приняли участие 1,7 млн человек – организаторы

Испания примет судно с мигрантами, от которого отказалась Италия

Испания примет судно с мигрантами, от которого отказалась Италия

В Чернигове задержали двух мужчин по подозрению в убийстве пары накануне

Семь бывших глав МВД Эстонии призывают нынешнего министра подать в отставку

Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА