ЕС соболезнует Афганистану в связи с терактом в Кабуле

Европейский союз выражает соболезнования всем пострадавшим в теракте на свадебной церемонии в Кабуле и сочувствует горю семей, которые потеряли так много своих близких, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы разделяем с афганским народом его стремление к полному и прочному миру и будем продолжать работать с ним для достижения этой цели", - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

По словам представителя ЕВС, теракт был направлен против этнических и религиозных общин хазарейцев и шиитов.

"Европейский союз будет и впредь поддерживать Афганистан в его борьбе с международным терроризмом. Крайне важно, чтобы нынешние усилия по достижению прочного мира не были подорваны такими неизбирательными нападениями на гражданских лиц", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, группировка "Исламское государство"взяла на себя ответственность за совершенный накануне теракт на свадьбе в Кабуле.

По сообщениям ряда западных СМИ, террористы распространили в воскресенье в соцсетях заявление, в котором утверждают, что сначала смертник взорвал бомбу. Затем, когда на место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности, террористы подорвали заминированный автомобиль.

Жертвами теракта стали не менее 63 человек, 182 получили ранения.

В МВД отмечают, что среди жертв и раненых много женщин и детей.

На свадьбе присутствовало не менее 1 тыс. гостей.