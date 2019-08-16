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19:56 16.08.2019

"Укроборонпром" заявляет, что ЛКМЗ" распространяет недостоверную информацию о финской броне для БТР-4

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"Укроборонпром" заявляет, что ЛКМЗ" распространяет недостоверную информацию о финской броне для БТР-4

Государственный концерн "Укроборонпром" заявляет, что ООО "Лозовской кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ) вводит в заблуждение общество и верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины в вопросе качества и стоимости финской брони для БТР-4, а то время как сам ЛКМЗ не способен производить необходимое количество корпусов бронемашин.

"Информация, распространенная этим предприятием, о том, что использование финской бронестали, из которой изготавливают бронетехнику НАТО, якобы приводит к повышению цены на 1 млн грн за один корпус, не соответствует действительности и является проявлением недобросовестной конкуренции", - сказано в заявлении, размещенном на сайте "Укроборонпрома" в пятницу.

Госконцерн приводит на сайте калькуляцию стоимости корпусов для БТР-4, которые производит ЛКМЗ по сравнению со стоимостью корпуса, изготовленного из импортной стали на ГП ХКБМ им.Морозова.

"На самом деле экономия только на одном корпусе, который изготавливается из финской бронестали, составляет почти 0,4 млн грн. Следовательно, при серийном производстве БТР-4 говорится о миллионах сэкономленных бюджетных гривен", - заявляют в "Укроборонпроме".

В то же время в госконцерне отмечают, что из-за позиции 85-го военного представительства Минобороны сейчас заблокировано использование импортной брони, а, следовательно – и производство БТР-4, потому что "реальные мощности ЛКМЗ - 1,5 корпуса в месяц".

По мнению "Укроборонпрома", в процессе заказа и изготовления БТР-4 "происходит заговор военной приемки №85 Минобороны и частного производителя, где военное ведомство готово переплачивать бюджетные средства, чтобы обеспечить кооперацию с определенным частным производителем".

"Подчеркиваем, что только в этом году ЛКЗМ повысило цены на изготовлении корпуса в 1,5 раза. Это ощутимо увеличивает стоимость одного БТР-4, изготовленного предприятиями концерна для нужд ВСУ", - сказано в заявлении Госконцерна.

В "Укроборонпроме" отвергают заявления ЛКМЗ о том, что финская броня MiiluxProtection 500 предназначена для сейфов и не подходит для бронетехники, так как военные ведомства 40 стран мира, в том числе НАТО, используют бронемашины с этой сталью, а Минобороны Украины активно эксплуатирует машины "Казак" и "Варта", изготовленные именно из этой брони.

"Сознательное нагнетание негатива против стали финского производителя имеет признаки недобросовестной конкуренции", - заявили в "Укроборонпроме".

В Госконцерне также подчеркивают, что ЛКМЗ не способен производить необходимое количество корпусов, что "подтверждено официальным сообщением 85-го военного представительства Минобороны на адрес концерна".

Теги: #укроборонпром #бтр_4 #броня #лкмз
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