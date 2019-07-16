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19:20 16.07.2019

Добкина вызывают на допрос 25 июля как свидетеля по делу о покушении на Януковича

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Добкина вызывают на допрос 25 июля как свидетеля по делу о покушении на Януковича

Народный депутат Украины Михаил Добкин вызывается на допрос в качестве свидетеля 25 июля в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры в Киеве.

"Вам необходимо явиться 25 июля 2019 в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины... для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42015000000001067", - говорится в повестке, опубликованной на официальном сайте Генпрокуратуры во вторник.

Как следует из судебных решений, опубликованных в Едином госреестре судебных решений, уголовное производство с таким номером было начато Генпрокуратурой 29 мая 2015 года во исполнение постановления Печерского районного суда г.Киева от 17 марта 2015 года "по факту совершения неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства бывшего Президента Украины" Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года. Уголовное производство было открыто по ч.1 ст.15 п.12 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, в бытность Виктора Януковича президентом Украины Добкин возглавлял Харьковскую область. 22 февраля 2014 года в Харькове прошел съезд депутатов всех уровней юго-востока Украины, в котором, как ожидалось, должен был принять участие Янукович. Но он на съезд не приехал. Позднее Добкин заявлял, что отговорил Януковича от участия в съезде.

"Его приезд в Харьков был неожиданный. Он позвонил, сказал, что едет. Даже передовая группа, которая обеспечивает приезд президента, не успевала приехать в Харьков. И рассматривалась его возможность участвовать в этом съезде, но я настоял на том, что у него нет необходимости там принимать участие, он – президент всей страны, а не юго-востока, Крыма и Севастополя. Поэтому это может быть неправильно трактовано людьми", - сказал Добкин в эфире телеканала "112.Украина" в марте 2014 года.

Теги: #добкин #допрос #янукович
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