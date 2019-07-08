Козак назвал "циничной ложью" заявления Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком"

Заявление главы ГПУ о санкциях против телеканала NewsOne является "циничной ложью и говорит о его непрофессионализме и профнепригодности", заявляет владелец канала народный депутат Тарас Козак.

"Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NEWSONE с российским "Промсвязьбанком" является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности, Конечным бенефициаром и собственником телеканала NEWSONE не является ни одна кипрская компания, как это было подано генеральным прокурором. Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала NEWSONE и владею 100% телеканала непосредственно", - говорится в заявлении Козака, обнародованном на сайте телеканала.

По его словам, "другие утверждения генерального прокурора, в частности, касательно участия телеканала в террористической деятельности, являются абсолютно безосновательными". Я рассматриваю его как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NEWSONE и закрытия телеканала по политическим мотивам", - заявил Козак.

Он назвал заявления генпрокурора "дешевым пиаром и попытки удержаться на должности, а также отвлечь внимание от своей провальной и бестолковой работы в течение нескольких последних лет".

Козак также обнародовал выписку из государственного реестра, "в которой подтверждается мое единоличное участие в качестве владельца телеканала".

Как сообщалось, Луценко заявил в понедельник журналистам, что один из бенефициаров украинского телеканала NewsOne является совладельцем российского Промсвязьбанка, через который Кремль финансирует войну против Украины. "Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, владельцем NewsOne является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане Республики Кипр. Один из них является одновременно соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк", - сказал Луценко. На странице в "Фейсбук" Луценко написал, что информация о бенефициарных владельцах получена СБУ и Генпрокуратурой.

Ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.

В понедельник телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

В российском медиахолдинге ВГТРК, в который входят телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", заявили, что не видят оснований для отмены телемоста с NewsOne.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что в рамках уголовного производства, которое расследуется ГСУ СБУ по фактам госизмены, приготовления к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований в особый период и финансирования терроризма по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-5 УК Украины, установлен новый эпизод покушения на государственную измену в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Следователям ГСУ СБУ процессуальный руководитель дал поручение относительно допроса собственника телеканала NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведения необходимых следственных (розыскных) действий", - написала Сарган в Фейсбук.