События

20:45 08.07.2019

Козак назвал "циничной ложью" заявления Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком"

3 мин читать
Козак назвал "циничной ложью" заявления Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком"

Заявление главы ГПУ о санкциях против телеканала NewsOne является "циничной ложью и говорит о его непрофессионализме и профнепригодности", заявляет владелец канала народный депутат Тарас Козак.

"Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NEWSONE с российским "Промсвязьбанком" является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности, Конечным бенефициаром и собственником телеканала NEWSONE не является ни одна кипрская компания, как это было подано генеральным прокурором. Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала NEWSONE и владею 100% телеканала непосредственно", - говорится в заявлении Козака, обнародованном на сайте телеканала.

По его словам, "другие утверждения генерального прокурора, в частности, касательно участия телеканала в террористической деятельности, являются абсолютно безосновательными". Я рассматриваю его как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NEWSONE и закрытия телеканала по политическим мотивам", - заявил Козак.

Он назвал заявления генпрокурора "дешевым пиаром и попытки удержаться на должности, а также отвлечь внимание от своей провальной и бестолковой работы в течение нескольких последних лет".

Козак также обнародовал выписку из государственного реестра, "в которой подтверждается мое единоличное участие в качестве владельца телеканала".

Как сообщалось, Луценко заявил в понедельник журналистам, что один из бенефициаров украинского телеканала NewsOne является совладельцем российского Промсвязьбанка, через который Кремль финансирует войну против Украины. "Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, владельцем NewsOne является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане Республики Кипр. Один из них является одновременно соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк", - сказал Луценко. На странице в "Фейсбук" Луценко написал, что информация о бенефициарных владельцах получена СБУ и Генпрокуратурой.

Ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.

В понедельник телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

В российском медиахолдинге ВГТРК, в который входят телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", заявили, что не видят оснований для отмены телемоста с NewsOne.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что в рамках уголовного производства, которое расследуется ГСУ СБУ по фактам госизмены, приготовления к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований в особый период и финансирования терроризма по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-5 УК Украины, установлен новый эпизод покушения на государственную измену в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Следователям ГСУ СБУ процессуальный руководитель дал поручение относительно допроса собственника телеканала NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведения необходимых следственных (розыскных) действий", - написала Сарган в Фейсбук.

Теги: #козак #newsone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:50 08.07.2019
Сообщение о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций

Сообщение о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций

20:27 08.07.2019
Возле офиса телеканала NewsOne в Киеве участники акции против "телемоста" зажгли файеры

Возле офиса телеканала NewsOne в Киеве участники акции против "телемоста" зажгли файеры

18:42 08.07.2019
РФ и Беларусь приступят к обсуждению цены на газ, решив вопрос об углублении интеграции

РФ и Беларусь приступят к обсуждению цены на газ, решив вопрос об углублении интеграции

16:01 08.07.2019
СБУ и Генпрокуратура располагают сведениями о том, что конечные бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком"

СБУ и Генпрокуратура располагают сведениями о том, что конечные бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком"

15:19 08.07.2019
Следователям ГСУ СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену

Следователям ГСУ СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену

14:52 08.07.2019
Националисты требуют от Зеленского реагировать на информационную агрессию России в Украине

Националисты требуют от Зеленского реагировать на информационную агрессию России в Украине

14:31 08.07.2019
Генпрокуратура открыла дело по подготовке телеканалом NewsOne телемоста с РФ, собственник вызван на допрос, готовится представление на арест активов

Генпрокуратура открыла дело по подготовке телеканалом NewsOne телемоста с РФ, собственник вызван на допрос, готовится представление на арест активов

14:18 08.07.2019
ВГТРК заявляет об отсутствии оснований для отмены телемоста с украинским каналом

ВГТРК заявляет об отсутствии оснований для отмены телемоста с украинским каналом

13:52 08.07.2019
Тимошенко возложила ответственность за идею проведения телемоста с российским телеканалом на Порошенко

Тимошенко возложила ответственность за идею проведения телемоста с российским телеканалом на Порошенко

13:41 08.07.2019
Разумков обратился к журналистам: покупка телеканала и владение им - это не владение людьми

Разумков обратился к журналистам: покупка телеканала и владение им - это не владение людьми

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сообщение о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций

Зеленский ожидает, что может поехать в США этим летом

СБУ и Нацполиция получили ряд поручений по защите информационного пространства страны

Боевики с полуночи восемь раз обстреляли позиции ООС

СБУ и Генпрокуратура располагают сведениями о том, что конечные бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: опасения по мосту в Станице Луганской есть, но войска отвели, и вопрос надо решать

Зеленский дал понять, что готов слышать просьбы жителей Донбасса по гуманитарным вопросам, но не видит в целом проблемы с языком

Иран напрасно принимает сдержанность США за слабость - Пенс

Зеленский ожидает, что может поехать в США этим летом

Зеленский о клонах "Слуги народа" на выборах: не имею права влиять на ЦИК и суды, будьте внимательны при голосовании

СБУ и Нацполиция получили ряд поручений по защите информационного пространства страны

Боевики с полуночи восемь раз обстреляли позиции ООС

Зеленский после завершения саммита Украина-ЕС прогулялся по центру Киева до Офиса президента

Данилюк ожидает от рабочей группы своевременной подготовки проекта новой Стратегии нацбезопасности

В Тегеране предупредили Лондон о последствиях в случае отказа отпустить задержанный в Гибралтаре танкер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА