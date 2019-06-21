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01:31 21.06.2019

В ЕС считают нужным активнее координировать действия для противостояния кибератакам

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Страны ЕС должны активнее координировать действия и выделять больше ресурсов для противостояния кибератакам и кампаниям по дезинформации, сообщается в документе, принятом в четверг по итогам первого дня встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

"Мы должны защитить наше общество от злонамеренных действий в киберпространетве и от дезинформации, исходящих от враждебно настроенных государств, а также - от негосударственных структур", - отмечается в нем.

В ЕС убеждены, что для противостояния таким угрозам требуется всеобъемлющая стратегия, "предусматривающая больше сотрудничества, координации, ресурсов и технологических возможностей".

Теги: #ес #кибератаки #защита
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