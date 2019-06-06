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11:57 06.06.2019

Заграждения на границе с Мексикой покрасят, чтобы они смотрелись симпатичнее

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Американские военные покрасят заградительные сооружения на границе между США и Мексикой, чтобы они лучше выглядели, сообщает в четверг издание The Hill.

"Министерство внутренней безопасности США сегодня проинформировало Конгресс США о том, что военные проведут следующий месяц, занимаясь окрашиванием заграждений на границе, чтобы "улучшить их эстетический вид", - написал в своем твиттере сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин.

"Это позорное злоупотребление деньгами налогоплательщиков", - считает он.

В этом году Пентагон направил тысячи военнослужащих на границу США и Мексики для оказания помощи таможенным и пограничным службам в борьбе с нелегальной иммиграцией.

Теги: #сша #мексика
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