Заграждения на границе с Мексикой покрасят, чтобы они смотрелись симпатичнее

Американские военные покрасят заградительные сооружения на границе между США и Мексикой, чтобы они лучше выглядели, сообщает в четверг издание The Hill.

"Министерство внутренней безопасности США сегодня проинформировало Конгресс США о том, что военные проведут следующий месяц, занимаясь окрашиванием заграждений на границе, чтобы "улучшить их эстетический вид", - написал в своем твиттере сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин.

"Это позорное злоупотребление деньгами налогоплательщиков", - считает он.

В этом году Пентагон направил тысячи военнослужащих на границу США и Мексики для оказания помощи таможенным и пограничным службам в борьбе с нелегальной иммиграцией.