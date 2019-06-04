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11:57 04.06.2019

Лутковская подтвердила, что будет отвечать за гуманитарный блок в ТКГ

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Лутковская подтвердила, что будет отвечать за гуманитарный блок в ТКГ

Экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская подтвердила, что будет отвечать за гуманитарные вопросы украинской стороны в Трехсторонний контактной группе в Минске (ТКГ), сообщает "Громадське радио".

"Я была на совещании президента Украины (Владимира Зеленского – ИФ) и главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе президента Кучмы (второго президента Украины Леонида Кучмы – ИФ) и, собственно, буду отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская в комментарии "Громадське радио".

Как сообщалось, накануне в понедельник первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко допустила, что экс-омбудсмен Украины Лутковская будет вести гуманитарную подгруппу украинской стороны в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

Валерия Лутковская с 24 апреля 2012 по 28 апреля 2017 года занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Сейчас она программный директор Украинского института по правам человека.

Теги: #ткг #лутковская
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