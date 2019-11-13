Отмена видеоконференции гуманитарной подгруппы ТКГ показывает, что Украина не может рассчитывать даже на поддержку представителя ОБСЕ - Лутковская

Заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции в среду было отменено из-за отказа от участия в ней участников, сообщает представительница Украины в подгруппе, экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

"К сожалению, вчера (во вторник – ИФ) не состоялось заседание гуманитарной подгруппы в Минске, на которой рассматривается вопрос освобождения заложников. Сегодня должна была проводиться видеоконференция… Более того, сегодня я получила письмо от нашего модератора (координатора ОБСЕ в подгруппе Тони Фриша – ИФ), что видеоконференция отменена, потому что не нашла поддержки у всех участников", - написала Лутковская на своей странице в соцсети Фейсбук.

Она рассказала, что на прошлом заседании участники гуманитарной подгруппы договорились о признании содержания людей и начале обмена удерживаемыми лицами. "Договоренность была под гарантии нашего модератора, представителя ОБСЕ посла Фриша… Нам никого не подтвердили в ответ", - написала представительница Украины в подгруппе, добавив, что расценивает это как "очередное подтверждение, что игра нечестная".

Вместе с тем, Лутовская заявила, что продолжит настаивать на встрече гуманитарной подгруппы в любом формате и продолжит настаивать на признании содержания людей под стражей и на их освобождении.

"Мне жаль, что в этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ", - подытожила представительница Украины в подгруппе.