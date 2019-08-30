Лутковская рассчитывает на скорейший запуск получения неидентифицированных останков с неподконтрольной территории Донбасса

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская рассчитывает, что процедура, которая предоставить возможность получить неидентифицированные останки с неподконтрольной территории и провести их идентификацию заработает в ближайшее время.

"Сегодня в Украине учитывается более 1,5 тыс. лиц пропавших без вести за период конфликтов. Но эта цифра не является ни постоянной, ни утвержденной, так как не запущен государственный реестр, и часто такую информацию мы получаем от родственников пропавших, когда они обращаются. Такую информацию собирают общественные организации, Международный комитет Красного Креста, Мониторинговая миссия ООН, и именно на эти данные мы сегодня можем опираться", - сказала член правления благотворительного фонда "Восток-SOS" Александра Дворецкая в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" на пресс-конференции в пятницу.

В свою очередь, Лутковская заявила, что вопрос идентификации неустановленных захоронений - это сфера Уголовно-процессуального кодекса. "А наш УПК написан для мирного времени, он не рассчитан на время войны и на то, что будет территория, неподконтрольная правительству Украины. Соответственно, сейчас мы нарабатываем ad hoc процедуры, которая могла бы предоставить нам возможность получить неидентифицированные останки с неподконтрольной территории, начать уголовное производство, провести все необходимые процедуры, связанные с идентификацией… и после того предоставить родственникам возможность похоронить остатки", - отметила она.

Омбудсмен высказала надежду, что эта процедура в ближайшее время заработает.

"На сегодняшний день она работает на линии соприкосновения непосредственно когда идут бои, договариваются чтобы забрать тела тех, кто погиб в ходе боевых действий. Но как быть с теми могилами, которые находят на этой территории, это действительно очень важный вопрос", - добавила Лутковская.