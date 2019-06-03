Политика

16:59 03.06.2019

Лутковская будет вести гуманитарный блок украинской стороны в ТКГ, допускает Геращенко

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Лутковская будет вести гуманитарный блок украинской стороны в ТКГ, допускает Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко допускает, что экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская будет вести гуманитарную подгруппу украинской стороны в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

"АП информирует, что сегодня на встрече с переназначенным головой ТКГ Кучмой (второй президент Украины Леонид Кучма, который ранее уже возглавлял украинскую сторону в ТКГ – ИФ), помимо всех предыдущих участников четырех подгрупп (Александра Моцика, Игоря Веремия, Бондаря), присутствовала Валерия Лутковская. Она присутствовала и несколько дней назад на встрече нашей гуманитарной группы с президентом Зеленским. Насколько я понимаю, как раз будет вести гуманитарный блок, вопрос освобождения (заложников и политзаключенных - ИФ). Я приветствую это назначение, госпожа Лутковская как омбудсмен была в свое время нами привлечена в качестве эксперта в группу, мы вместе работали над верификацией заключенных и готовили последние увольнения ", - написала Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Она пожелала Лутковской в частности и Минской группе вообще удачи, "особенно в вопросах безопасности и разблокировки вопроса освобождения заложников".

Геращенко подчеркнула, что Минская группа "остается практически в том составе, в котором работала предыдущие 4 года.

"Это только подтверждает факт, что реальных переговорщиков, способных вести трудный диалог с РФ и международными партнерами в стране очень и очень мало… Тот факт, что новый президент оставил переговорную команду без изменений (я сама написала заявление об отставке, как член команды Порошенко, но передала всю информацию о заложниках новой команде), только подтверждает, что Порошенко в свое время определил сильную группу, которая боролась за Украину", - добавила Геращенко.

Ранее в этот день, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. Первое заседание ТКГ состоится 5 июня.

"Уже 5-го июня будет первая встреча Трехсторонней группы во главе… с Леонидом Даниловичем Кучмой", - сказал Зеленский на брифинге в Киеве в понедельник.

В свою очередь, Кучма отметил, что "не мог не согласиться с таким предложением (вновь возглавить украинскую делегацию – ИФ), так как действительно Украина переживает не самые легкие свои времена". При этом Кучма отметил, что если данной группой будут приниматься какие-либо решения, они должны быть реализованы. "Я не могу работать в качестве "свадебного генерала", - подчеркнул второй президент Украины.

Теги: #лутковская #ткг #геращенко #россия #украина
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