События

15:59 22.05.2019

Мэй вновь выступила против варианта со вторым референдумом по Brexit

1 мин читать

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь высказалась против проведения повторного референдума по Brexit.

"Я неоднократно выражала свое мнение по этому вопросу. Я против проведения повторного референдума. Нам стоит претворить в жизнь результаты первого референдума, не требуя от населения Великобритании снова голосовать", - сказала Мэй, выступая в среду перед Палатой общин.

"Что тогда можно будет сказать о нашей демократии, если самое масштабное в нашей истории голосование будет проведено повторно, потому что парламенту не понравились его результаты?" - добавила премьер-министр.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".

Чтобы обеспечить прохождение сделки, Мэй необходимо порядка 318 голосов Палаты общин из 650-ти. В Палату общин входят 313 членов Консервативной партии и 246 членов Лейбористской партии.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако после трех неудачных голосований в британском парламенте по соглашению о Brexit сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосование в парламенте запланировано на июнь.

Теги: #brexit #мэй
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:01 22.05.2019
Лидер лейбористов отказался поддерживать новые предложения Мэй по Brexit

Лидер лейбористов отказался поддерживать новые предложения Мэй по Brexit

19:06 21.05.2019
Мэй представила новые предложения по Brexit, назвав их последним шансом

Мэй представила новые предложения по Brexit, назвав их последним шансом

14:16 20.05.2019
Британский премьер обещает Зеленскому поддержку в проведении реформ

Британский премьер обещает Зеленскому поддержку в проведении реформ

20:48 19.05.2019
Мэй намерена сделать британским депутатам "смелое предложение" по Brexit

Мэй намерена сделать британским депутатам "смелое предложение" по Brexit

09:20 15.05.2019
Британские партии договорились о необходимости ратификации плана Brexit до ухода парламента на летний перерыв

Британские партии договорились о необходимости ратификации плана Brexit до ухода парламента на летний перерыв

20:15 01.05.2019
Мэй нацелена на быстрое решение проблемы Brexit

Мэй нацелена на быстрое решение проблемы Brexit

11:25 24.04.2019
Мэй разрешила Huawei участвовать в создании сети 5G в Великобритании

Мэй разрешила Huawei участвовать в создании сети 5G в Великобритании

09:31 24.04.2019
Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России

Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России

15:06 22.04.2019
Мэй поздравила Зеленского: Стабильность Украины имеет важнейшее значение для безопасности Европы

Мэй поздравила Зеленского: Стабильность Украины имеет важнейшее значение для безопасности Европы

11:03 17.04.2019
Лондон намерен сохранить и усилить антироссийские санкции после Brexit

Лондон намерен сохранить и усилить антироссийские санкции после Brexit

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ актуализирует состояние сотрудничества с Украиной после выборов в Раду

Восемь военных ВСУ в районе Новотроицкого отклонились от маршрута и были задержаны боевиками

Указ о назначении Зеркаль на должность замглавы АП исчез с сайта президента

Зеркаль, Рябошапка, Костюк и К.Тимошенко назначены замглавы администрации президента, Трофимов – первым замглавы АП

Зеленский назначил своим советником – представителем президента в Раде Стефанчука – указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава АП подал заявление о прекращении адвокатской деятельности и подчеркнул, что он не "адвокат Коломойского"

В Украине в четверг ожидается теплая погода с кратковременными дождями

Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

В Украине будет введен учет ДТП

Полторак считает опытным офицером нового начальника Генштаба ВСУ

Судьи Окружного админсуда Киева снова не явились на квалификационное оценивание в ВККС

В Украине продолжает расти количество оптимистично оценивающих положение дел в стране

Более половины украинцев позитивно относятся к созданию ПЦУ и предоставление ей Томоса

МВФ актуализирует состояние сотрудничества с Украиной после выборов в Раду

Украина намерена договориться с Монголии о взаимной отмене виз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА