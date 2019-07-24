Политика

17:17 24.07.2019

Королева Великобритании приняла отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра

1 мин читать
Королева Великобритании приняла отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра

Королева Великобритании Елизавета II в среду в Букингемском дворце приняла отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщают британские СМИ.

Мэй уже покинула дворец. Ожидается, что в ближайшее время королева поручит формирование нового правительства Борису Джонсону. Позже вечером он должен объявить состав своего кабинета министров.

Незадолго до отставки премьера со своих постов ушли несколько министров, в том числе министр финансов Филип Хаммонд.

Теги: #великобритания #елизавета_ii #мэй
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:03 24.07.2019
Глава британского Минфина подал в отставку в преддверии назначения Джонсона премьером

Глава британского Минфина подал в отставку в преддверии назначения Джонсона премьером

16:03 24.07.2019
Тереза Мэй перед отставкой поддержала в парламенте Бориса Джонсона

Тереза Мэй перед отставкой поддержала в парламенте Бориса Джонсона

14:07 24.07.2019
Забастовка персонала может привести к коллапсу в лондонском аэропорту Хитроу 26-27 июля

Забастовка персонала может привести к коллапсу в лондонском аэропорту Хитроу 26-27 июля

12:25 24.07.2019
Vodafone и O2 заключили соглашение о совместном использовании 5G-оборудования в Великобритании

Vodafone и O2 заключили соглашение о совместном использовании 5G-оборудования в Великобритании

11:24 24.07.2019
Джонсон сформирует правительство "современной Великобритании" с большим числом женщин и представителей этнических меньшинств

Джонсон сформирует правительство "современной Великобритании" с большим числом женщин и представителей этнических меньшинств

09:34 24.07.2019
Мэй подает в отставку с поста главы правительства Британии

Мэй подает в отставку с поста главы правительства Британии

15:04 23.07.2019
Борис Джонсон пообещал добиться Brexit в конце октября и победить лейбористов

Борис Джонсон пообещал добиться Brexit в конце октября и победить лейбористов

14:55 23.07.2019
Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании, заявил, что с нетерпением ждет первой встречи

Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании, заявил, что с нетерпением ждет первой встречи

14:22 23.07.2019
Гройсман приветствует Джонсона с назначением премьером Великобритании

Гройсман приветствует Джонсона с назначением премьером Великобритании

14:13 23.07.2019
Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании

Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Послы G7, ЕС и НАТО готовы поддерживать реализацию задекларированной Зеленским программы реформ – встреча с президентом

Комитет Рады по евроинтеграции все-таки должен быть отдельным комитетом, считает Разумков

Президент Украины и послы G7 обсудили вопросы энергетики и борьбы с коррупцией

Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

Миссия ВКУ выявила множество примеров российской дезинформации против Украины в зарубежной прессе

ПОСЛЕДНЕЕ

Вероятная преемница Меркель вступила в должность министра обороны Германии

Пекин готов задействовать военных для подавления беспорядков в Гонконге

Климпуш-Цинцадзе выступает за сохранение должности вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции в новом правительстве

В Офисе президента довольны прогрессом в работе антикоррупционных органов

Послы G7, ЕС и НАТО готовы поддерживать реализацию задекларированной Зеленским программы реформ – встреча с президентом

Порошенко приходил в ГБР в среду, но допрос ему назначен на четверг

Комитет Рады по евроинтеграции все-таки должен быть отдельным комитетом, считает Разумков

Рябошапка оценивает шансы стать генпрокурором 50:50, о других кандидатурах не знает

"Голос" выступает за усиление ответственности нардепов при ненадлежащем исполнении обязанностей

"Слуга народа" проведет курсы для своих депутатов, которые помогут им в парламенте воплощать свои идеи на практике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА