Политика

13:48 28.06.2019

Мэй на переговорах с Путиным призвала к деэскалации ситуации в Украине

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Мэй на переговорах с Путиным призвала к деэскалации ситуации в Украине

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным указала на необходимость деэскалации ситуации в Украине, сообщили на Даунинг-стрит.

"Премьер сказала, что действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность и что для достижения какого-либо прогресса необходима деэскалация конфликта", - приводит агентство Bloomberg выдержки из заявления представителя Мэй.

Мэй во время встречи с российским президентом также призвала его предотвратить наступление правительственных сирийских сил в Идлибе.

"Как два постоянных члена Совета Безопасности ООН они обсудили вопросы глобального значения, в том числе необходимость того, чтобы президент Путин сдерживал наступление Асада на Идлиб", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

"Они также обсудили вопросы, вызывающие обеспокоенность глобального характера, включая важность сохранения ядерного соглашения с Ираном", - отмечается в заявлении.

В пятницу Мэй и Путин провели переговоры "на полях" саммита G20 в Осаке.

Теги: #мэй #путин #g20
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