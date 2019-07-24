Мэй подает в отставку с поста главы правительства Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду уйдет с должности главы правительства в связи с победой Бориса Джонсона на выборах лидера Консервативной партии.

Ожидается, что Мэй в последний раз выступит перед парламентом, а затем отправится в Букингемский дворец, где королева Великобритании Елизавета II примет ее отставку.

Таким образом, со среды Джонсон сменит Мэй на посту главы британского правительства.

Накануне стало известно, что Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании. На выборах лидера партии он уверенно опередил своего соперника - главу МИД Джереми Ханта.

Джонсон, фаворит гонки за эту должность, набрал 92 153 голоса, его соперник Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии, сообщили организаторы голосования.

Явка составила 87,4%.

Голосование на выборах консерваторов завершилось в понедельник: отправить свои бюллетени члены Консервативной партии могли до 17:00 по лондонскому времени (19:00 по московскому времени).

Голосование стартовало 6 июля, оно проводилось по почте. Выбрать нового лидера консерваторов могли 160 тыс. членов партии. Для победы кандидату было необходимо набрать более 50% голосов, причем новый лидер Консервативной партии становится премьер-министром Великобритании, сменив на этом посту подавшую в отставку Терезу Мэй.

Борису Джонсону 55 лет, он родился в Нью-Йорке, затем с семьей переехал в Брюссель, а затем в Лондон. Образование Джонсон получил в Итонском колледже, потом поступил в Оксфордский университет, где занимался древней литературой и классической философией. После университета он стал работать журналистом, а в 2001 году стал членом палаты общин парламента Великобритании от Консервативной партии.

Заметным игроком на британской политической арене Джонсон стал в 2008 году, когда занял пост мэра Лондона. Эту должность Джонсон сохранял до 2016 года, уделяя особое внимание борьбе с преступностью и транспортным проблемам в городе. Многим горожанам Джонсон запомнился как мэр, ездивший на работу на велосипеде.

В 2016 году Джонсон стал министром иностранных дел Великобритании в правительстве Терезы Мэй, но в 2018 году покинул эту должность из-за разногласий с премьер-министром по Brexit.

Джонсон получил обширную поддержку однопартийцев, несмотря на свою жесткую позицию по Brexit. Джонсон заявлял, что Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября при любом раскладе. Его конкурент Хант занял более мягкую позицию, заявив, что в принципе он готов к выходу из ЕС без соглашения, но может и продлить сроки Brexit, если это поможет заключить сделку с Брюсселем.

В то же время, британские СМИ полагают, что некоторые члены Консервативной партии уже готовы противостоять Джонсону и его позиции по Brexit. Также СМИ ставят под вопрос возможность Джонсона заручиться поддержкой большинства в палате общин, что, по их мнению, может привести к тому, что Мэй не сможет рекомендовать его королеве Елизавете II в качестве своего преемника.

Противники Джонсона, по данным газеты The Guardian, намерены за лето посмотреть, сможет ли новый премьер избежать выхода из ЕС без сделки, и, в противном случае, начать действовать против него.

Несколько членов кабинета министров уже заявили, что уйдут в отставку в случае победы Джонсона. В частности, речь идет о министре финансов Великобритании Филипе Хаммонде и министре юстиции Великобритании Дэвиде Гоке. В понедельник в знак протеста против вероятной победы Джонсона уже ушел в отставку замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данкан.

Джонсон во время предвыборных дебатов затрагивал множество актуальных для британцев тем. Так, Джонсон рассказывал о масштабных инфраструктурных проектах, например, о намерении построить мост, соединяющий остров Великобритания с Северной Ирландией.

Также Джонсон сообщал, что намерен повысить уровень дохода, при котором британцы выплачивают 40%-ный подоходный налог с 50 тыс. фунтов до 80 тыс. фунтов в год. Джонсон предложил увеличить до 5 тыс. фунтов стерлингов финансирование на каждого ученика государственной школы в Великобритании. Сейчас минимум составляет 4,8 тыс. фунтов.

Джонсон намерен выделить дополнительные средства, чтобы увеличить число полицейских в Великобритании. Также он хочет пересмотреть и, вероятно, отменить так называемые налоги "на пороки", например, на сахар, но не на алкоголь и табак.