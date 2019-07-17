Мэй назвала "циничным вымыслом" слова Путина об устаревшей либеральной идее

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду заявила, что не согласна с критическими высказываниями президента России Владимира Путина о либеральной идее.

"Президент Путин (...) накануне саммита G-20 в Японии заявил, что либеральная идея устарела, так как она вступает в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Это циничный вымысел", - заявила Мэй.

"Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех либеральных демократий, таких как Великобритания, Франция и Германия с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела", - добавила Мэй.

Мэй, которая в скором времени покинет пост премьера, выступила в среду на трибуне британского аналитического центра Chatham House с речью о состоянии дел в британской политике.

Путин в интервью газете The Financial Times, сказал ранее, что, по его мнению, либерализм уже изжил себя.

В то же время он добавил, что либерализм "имеет право на существование", однако не должен доминировать.