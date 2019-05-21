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18:36 21.05.2019

Хорошковский вернулся в Украину после длительного проживания за границей – СМИ

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Хорошковский вернулся в Украину после длительного проживания за границей – СМИ

Украинский бизнесмен, бывший глава Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский, сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый").

Ссылаясь на три независимых друг от друга источника, "Схемы" сообщают, что Хорошковский, который выехал из страны в 2012 году, прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая.

Валерий Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, он проживал в Монако.

Как сообщалось, в феврале 2013 года украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ (Group DF) в партнерстве с бывшим тогда главой администрации президента Украины, в настоящее время - депутатом Сергеем Левочкиным приобрели у Хорошковского компанию Inter Media Group, в которую входит телеканалы "Интер".

Продавец объяснил этот шаг отсутствием возможности обеспечивать развитие группы. По его данным, сделка была заключена исходя из оценочной стоимости в $2,5 млрд.

В феврале 2015 года Group DF сообщила, что 100% акций телеканала "Интер" полностью контролируются и управляются компаниями, собственниками которых являются Дмитрий Фирташ (мажоритарный пакет) и Сергей Левочкин (миноритарный пакет).

В то же время в структуре собственности телеканала, указанной на сайте на конец 2016 года, значительную долю сохранял экс-мажоритарий владелец канала Валерий Хорошковский.

В конце марта 2015 группа народных депутатов фракции "Народный фронт" попросила генерального прокурора Украины Виктора Шокина проверить источник происхождения средств на приобретение телеканала "Интер" бизнесменом Фирташем и главой администрации экс-президента Януковича Левочкиным у бывшего первого вице-премьера Украины Валерия Хорошковского в 2013 году.

Теги: #хорошковский
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