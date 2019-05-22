В Украину вернулась жена Хорошковского, а не он сам

В Украину прилетела жена бывшего главы Службы безопасности Украины и вице-премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского Елена, а не он сам, передает "112.Украина".

Ранее программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый") сообщал, что Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, он проживал в Монако.