Политика

11:18 11.06.2020

Зеленский считает Шмыгаля "неплохим" премьером, Хорошковскому предлагал возглавить таможню, а Тигипко – создать мощную рабгруппу для помощи Кабмину

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Зеленский считает Шмыгаля "неплохим" премьером, Хорошковскому предлагал возглавить таможню, а Тигипко – создать мощную рабгруппу для помощи Кабмину

Президент Украины Владимир Зеленский считает премьер-министра Дениса Шмыгаля "неплохим" главой Кабинета министров Украины.

В интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос, доволен ли он Шмыгалем, Зеленский сказал: "Да, он неплохой. Когда мы искали премьер-министра, спрашивали - где мы можем взять премьер-министра? Из действующих министров, из действующих губернаторов или из бизнеса? Вот и все. Он был главой Ивано-Франковской ОГА, он немного поработал министром регионального развития, помните? Мы увидели – вот реальная кандидатура".

Зеленский сказал, что не предлагал пост премьер-министра бизнесмену Валерию Хорошковскому, однако ему было предложено возглавить Таможенную службу.

"Валерия Ивановича Хорошковского я знаю много лет, он нам указал реальные дыры на таможне. Он сказал, что реально Нефьодов никогда не сможет это сделать, и время показало - это правда. Я ему сказал: "Валерий Иванович, смотрите, идите на таможню, я могу это сказать правительству, предложить. Если вы берете на себя ответственность, что вы увеличите, а он сказал, где-то в два раза можно увеличить доход в бюджет. Я ему сказал: "Идите, пожалуйста". Он отказался", - рассказал президент.

Зеленский считает, что Хорошковский ждал предложения относительно более серьезной должности. "Да, премьера он ждал. Ну, я ему не предлагал эту должность", - указал он.

Президент рассказал, что бизнесмену Сергею Тигипко предлагали "сильную мощную рабочую группу", чтобы она работала вместе с правительством.

"Открытый офис – делайте стратегию, как вы видите, со своим опытом, что в стране за многие годы не строилось – сейчас мы вам даем такие полномочия как совещательному органу. Они сказали: мы считаем, что должна быть стратегия быстрых шагов, и должна быть стратегия длинная, к которой нужно подключить McKinsey и закажем такую стратегию. Мы говорим: "Ок, делайте это". Об этом мы говорили с Тигипко, это правда. Они что-то там предлагали правительству. Я не знаю, сколько недель они работали, но они что-то предлагали. То есть мы сделали эту группу, они создали там стратегию, она должна быть у Шмыгаля", - рассказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что Тигипко не мог стать премьером по закону о люстрации и сам понимал это. "Хотя благодаря его опыту, полагаю, мог бы быть, или какую-то должность занимать", - отметил он.

Теги: #шмыгаль #зеленский #хорошковский #тигипко
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