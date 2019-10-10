Политика

19:49 10.10.2019

Зеленский подтвердил факт встречи с Хорошковским, тема будет известна позже

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Зеленский подтвердил факт встречи с Хорошковским, тема будет известна позже

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он встречался с украинским бизнесменом, бывшим главой СБУ Валерием Хорошковским для обсуждения "очень серьезного вопроса", но речи о какой-либо должности для него не шло.

В ходе общения с журналистами в рамках продолжающегося более девяти с половиной часов пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, действительно ли он встречался с Хорошковским в Офисе президента, Зеленский сказал: "С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой (улице в центре Киева, где расположено здание Офиса президента – ИФ). Я этого не скрываю".

Президент также отметил, что по имеющейся у него информации, на протяжении последних 5 лет Хорошковский приезжал в Украину.

Отвечая на уточняющий вопрос, по какому поводу была встреча, Зеленский сказал: "К нему был один очень серьезный вопрос. И этот очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали".

Притом он не уточнил, о чем именно шла речь, отметив лишь, что никакие должности для Хорошковского не обсуждались.

"Никакой должности не может быть", - сказал Зеленский.

Президент также заверил, что Хорошковский не влияет на деятельность кого-либо из его команды.

"Нет, он не является моим советником, он не влияет на мою команду. Со временем вы будете знать, по поводу чего была эта встреча, когда мы с вами увидим результаты этой встречи. Эта встреча – ни о каких-либо должностях, ни о каких-либо теневых договоренностях", - добавил Зеленский.

Согласно данным, обнародованным на сайте ЧАО "Телеканал "Интер", в настоящее время Хорошковский значится опосредованно совладельцем телеканала (45%) совместно с бизнесменом Дмитрием Фирташем и нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Сергей Левочкин.

Зеленский с ноября 2011 года по 3 сентября 2012 года занимал должность генерального продюсера телеканала "Интер".

Теги: #зеленский #хорошковский
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