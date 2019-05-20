События

09:48 20.05.2019

Коломойский заявил о намерении прожить в Украине ближайшие пять лет

1 мин читать
Коломойский заявил о намерении прожить в Украине ближайшие пять лет

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что после возвращения в Украину намерен прожить здесь ближайшие пять лет.

В первом после возвращения в Украину экспресс-интервью программе "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый"), отвечая на вопрос о причинах возвращения в страну, Коломойский сказал: "Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине... Потому что я надеюсь на верховенство права в стране".

Бизнесмен отметил, что такое решение не связано с его отношениями с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - пояснил он.

На вопрос о том, намерен ли он посещать Администрацию президента Зеленского, Коломойский ответил отрицательно.

Бизнесмен также отметил, что ранее не возвращался в Украину из-за опасения, что потом его могут не выпустить за границу.

Как сообщалось, Игорь Коломойский прилетел в Киев в ночь на 16 мая.

Ранее бизнесмен заявлял, что вернется в Украину после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Теги: #коломойский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:54 17.05.2019
Коломойский заявил о намерении прожить в Украине ближайшие пять лет

Коломойский заявил о намерении прожить в Украине ближайшие пять лет

22:00 16.05.2019
Коломойский прилетел в Киев – СМИ

Коломойский прилетел в Киев – СМИ

07:20 16.05.2019
В Украину вернулся Коломойский

В Украину вернулся Коломойский

17:18 15.05.2019
Верховный суд не удовлетворил иск АМКУ в деле о взыскании 1,3 млрд грн штрафа с компаний Коломойского за сговор на нефтяных аукционах

Верховный суд не удовлетворил иск АМКУ в деле о взыскании 1,3 млрд грн штрафа с компаний Коломойского за сговор на нефтяных аукционах

14:24 15.05.2019
Член команды Зеленского Страхова предлагает вернуть Коломойскому $2 млрд взаимозачетом

Член команды Зеленского Страхова предлагает вернуть Коломойскому $2 млрд взаимозачетом

13:36 10.05.2019
Хозсуд объединил 5 исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

Хозсуд объединил 5 исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

09:40 08.05.2019
Коломойский не считает целесообразным проведение в Украине какой-либо реприватизации или национализации

Коломойский не считает целесообразным проведение в Украине какой-либо реприватизации или национализации

09:08 08.05.2019
Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

12:41 07.05.2019
Суд объявил перерыв до 4 июня в деле по иску экс-акционеров ПриватБанка о признании недействительным договора его купли-продажи

Суд объявил перерыв до 4 июня в деле по иску экс-акционеров ПриватБанка о признании недействительным договора его купли-продажи

13:59 06.05.2019
Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов экс-владельцев ПриватБанка для их продажи

Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов экс-владельцев ПриватБанка для их продажи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава СБУ Грицак и все его заместители подают в отставку

В Украине в понедельник пройдет инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского

Бойцы "Азова" уничтожили гаубицу, замаскированную технику и опорный пункт боевиков на Светлодарской дуге

Гройсман призвал украинцев зажечь свечу памяти жертвам политических репрессий

Украина чтит память жертв политических репрессий

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 400 спасателей и 90 единиц техники ГСЧС обеспечивают пожарную и техногенную безопасность в Киеве во время инаугурации Зеленского

Глава СБУ Грицак и все его заместители подают в отставку

Последние приготовления к инаугурации Зеленского проходят у здания Рады

В Харькове неизвестные подожгли волонтерскую палатку в центре города

Трое сотрудников колонии в Таджикистане убиты при попытке заключенных совершить побег – Минюст

Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения – штаб ООС

Во Львовской области двух таможенников уличили в систематических взятках

Проезд по некоторым дорогам Киева в понедельник будет ограничен в связи с инаугурацией Зеленского, напоминают в КГГА

Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие

Одиннадцать человек убиты в результате нападения в баре на севере Бразилии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА