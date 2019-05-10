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19:11 10.05.2019

ГФС введет в эксплуатацию первые 7 сканеров на таможне в мае-июне – Верланов

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ГФС введет в эксплуатацию первые 7 сканеров на таможне в мае-июне – Верланов

Государственная фискальная служба (ГФС) введет в эксплуатацию семь сканеров в мае-июне 2019 года, сообщил новоназначенный глава Государственной налоговой службы и экс-заместитель министра финансов Сергей Верланов.

"Первые семь систем мы закупили и установили, они будут введены в эксплуатацию в мае-июне", - сказал он в эфире "Радио НВ" в пятницу.

В целом в отношении реформы ГФС он отметил необходимость реформы системы единого налогообложения.

"Доля доходов от физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на единой системе налогообложения в государственном бюджете незначительна. Реформа единой системы налогообложения актуальна", - прокомментировал С.Верланов.

В то же время, комментируя идею команды новоизбранного президента Владимира Зеленского списать ФЛП задолженность по единому взносу, он отметил: "Это в опрос справедливости относительно тех физлиц, которые уплатили этот взнос. Этот вопрос находится в плоскости политического компромисса. Тогда (при списании долга должникам - ИФ) нужно вернуть взнос тем, кто его уплатил".

Теги: #сканеры #гфс
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