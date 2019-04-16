События

22:07 16.04.2019

Экс-сотрудник Рады инициировал фейковое уголовное дело против Парубия – пресс-секретарь спикера

2 мин читать
Экс-сотрудник Рады инициировал фейковое уголовное дело против Парубия – пресс-секретарь спикера

Бывший сотрудник одного из подразделений аппарата Верховной Рады Украины пытается втянуть председателя парламента Андрея Парубия в судебный спор, к которому спикер не имеет никакого отношения, заявил пресс-секретарь спикера Рады Андрей Ковалев.

"В течение дня в СМИ распространилась информация о том, что якобы суд обязал Национальное антикоррупционное бюро начать уголовное дело против председателя Верховной Рады Андрей Парубий. Прежде всего, отмечу, что это дело не имеет ничего общего с Андреем Парубием. Во-вторых, не имеет ничего общего с коррупцией. Это обычный информационный фейк", - написал А.Ковалев на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По его словам, бывший сотрудник одного из подразделений аппарата Верховной Рады, который не согласен со своим увольнением, обратился с заявлением в НАБУ, но Нацбюро отказалось его регистрировать. "Тогда он обратился с исковым заявлением в суд, чтобы заставить НАБУ зарегистрировать это заявление", - пояснил А.Ковалев.

Пресс-секретарь спикера Верховной Рады подчеркнул, что это заявление в НАБУ и исковое заявление в суд не касается председателя парламента, поскольку "он не имеет никакого отношения к увольнению этого работника".

"В соответствии с действующим Уголовным процессуальным кодексом, орган досудебного расследования, в этом случае НАБУ, по любому заявлению обязан открыть уголовное производство, а уже после того устанавливает ли сам факт совершения преступления. Следовательно, в этом случае, по моему глубокому убеждению, бывший работник аппарата пытается впутать председателя Верховной Рады в судебный спор, к которому Андрей Парубий не имеет никакого отношения. С этой целью, очевидно кто-то посоветовал ему инициировать фейковое уголовное дело против Парубия", - написал А.Ковалев.

Ранее в этот день сообщалось, что Соломенский районный суд г.Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство о возможном нецелевом использовании бюджетных средств и злоупотреблении властью или служебным положением председателем Верховной Рады А.Парубием.

Согласно информации Единого реестра судебных решений, такое определение Соломенский суд вынес 2 апреля и дал НАБУ 24 часа на его исполнение с момента получения копии определения.

Жалоба касалась того, что НАБУ не внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.210 (нецелевое использование бюджетных средств) и ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #спор #парубий #судебный
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:50 16.04.2019
Суд обязал НАБУ открыть дело относительно возможного нецелевого использования бюджетных средств и злоупотребления властью Парубием

Суд обязал НАБУ открыть дело относительно возможного нецелевого использования бюджетных средств и злоупотребления властью Парубием

10:13 12.04.2019
Парубий считает Зеленского "модернизированной версией Януковича"

Парубий считает Зеленского "модернизированной версией Януковича"

18:43 11.04.2019
Рада проголосует за языковой законопроект после президентских выборов, остается 250 поправок

Рада проголосует за языковой законопроект после президентских выборов, остается 250 поправок

17:14 11.04.2019
Сыроид ратует за принятие закона о президенте Украины, Парубий – поддерживает идею

Сыроид ратует за принятие закона о президенте Украины, Парубий – поддерживает идею

11:33 11.04.2019
Нардепам раздали вывод КС к законопроекту о переименовании Днепропетровской области

Нардепам раздали вывод КС к законопроекту о переименовании Днепропетровской области

12:00 10.04.2019
Парубий считает неуважением нежелание Зеленского участвовать в предусмотренных законом дебатах

Парубий считает неуважением нежелание Зеленского участвовать в предусмотренных законом дебатах

10:21 09.04.2019
Парубий обжалует решение суда о противоправности его действий во время принятия закона о переименовании церквей

Парубий обжалует решение суда о противоправности его действий во время принятия закона о переименовании церквей

02:22 09.04.2019
Парубий не теряет надежду на принятие Радой избирательного кодекса

Парубий не теряет надежду на принятие Радой избирательного кодекса

00:54 09.04.2019
Парубий не поддерживает ограничение полномочий президента в условиях войны

Парубий не поддерживает ограничение полномочий президента в условиях войны

18:29 07.04.2019
Парубий на Ассамблее Межпарламентского союза призвал Володина содействовать выводу российских войск с оккупированных украинских территорий

Парубий на Ассамблее Межпарламентского союза призвал Володина содействовать выводу российских войск с оккупированных украинских территорий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нотр-Дам нужно восстановить за пять лет – Макрон

Группа "1+1 Медиа" подала в суд иск к Порошенко

Климкин: Кремль держит большинство российского общества в зомбированном состоянии

Лишь 3% украинцев считают пост президента лишним

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

ПОСЛЕДНЕЕ

Нотр-Дам нужно восстановить за пять лет – Макрон

Порошенко поручил СБУ проверить информацию об возможных угрозах нацбезопасности со стороны телеканалов "112.Украина" и "NewsOne"

Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама

В июньском графике Путина пока нет Нормандии – Песков

Головко просит суд отменить представление Кабмина относительно его увольнения с должности главы Полтавской ОГА

Возгорание в Нотр-Даме было непредумышленным, следует воздерживаться от иных версий - МВД Франции

Правоохранители проводят обыски в "Укрбургазе"

Нотр-Дам можно восстановить за 10-15 лет, считают французские специалисты

Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский", регламент дебатов будет еще обсуждаться – Медведев

Группа "1+1 Медиа" подала в суд иск к Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА