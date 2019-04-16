Экс-сотрудник Рады инициировал фейковое уголовное дело против Парубия – пресс-секретарь спикера

Бывший сотрудник одного из подразделений аппарата Верховной Рады Украины пытается втянуть председателя парламента Андрея Парубия в судебный спор, к которому спикер не имеет никакого отношения, заявил пресс-секретарь спикера Рады Андрей Ковалев.

"В течение дня в СМИ распространилась информация о том, что якобы суд обязал Национальное антикоррупционное бюро начать уголовное дело против председателя Верховной Рады Андрей Парубий. Прежде всего, отмечу, что это дело не имеет ничего общего с Андреем Парубием. Во-вторых, не имеет ничего общего с коррупцией. Это обычный информационный фейк", - написал А.Ковалев на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По его словам, бывший сотрудник одного из подразделений аппарата Верховной Рады, который не согласен со своим увольнением, обратился с заявлением в НАБУ, но Нацбюро отказалось его регистрировать. "Тогда он обратился с исковым заявлением в суд, чтобы заставить НАБУ зарегистрировать это заявление", - пояснил А.Ковалев.

Пресс-секретарь спикера Верховной Рады подчеркнул, что это заявление в НАБУ и исковое заявление в суд не касается председателя парламента, поскольку "он не имеет никакого отношения к увольнению этого работника".

"В соответствии с действующим Уголовным процессуальным кодексом, орган досудебного расследования, в этом случае НАБУ, по любому заявлению обязан открыть уголовное производство, а уже после того устанавливает ли сам факт совершения преступления. Следовательно, в этом случае, по моему глубокому убеждению, бывший работник аппарата пытается впутать председателя Верховной Рады в судебный спор, к которому Андрей Парубий не имеет никакого отношения. С этой целью, очевидно кто-то посоветовал ему инициировать фейковое уголовное дело против Парубия", - написал А.Ковалев.

Ранее в этот день сообщалось, что Соломенский районный суд г.Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство о возможном нецелевом использовании бюджетных средств и злоупотреблении властью или служебным положением председателем Верховной Рады А.Парубием.

Согласно информации Единого реестра судебных решений, такое определение Соломенский суд вынес 2 апреля и дал НАБУ 24 часа на его исполнение с момента получения копии определения.

Жалоба касалась того, что НАБУ не внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.210 (нецелевое использование бюджетных средств) и ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.