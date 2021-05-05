Экономика

13:10 05.05.2021

Эстонские акционеры Arricano инициируют иск против Украины на $750 млн из-за потери ТРЦ Sky Mall

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Эстонские акционеры Arricano инициируют иск против Украины на $750 млн из-за потери ТРЦ Sky Mall

Эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, направили президенту Украины и Минюсту уведомление об инвестиционном споре с требованием возмещения $750 млн из-за потери ТРЦ Sky Mall в Киеве.

Как сообщила Arricano на Лондонской фондовой бирже в среду, компания не является стороной в указанном уведомлении. При этом иск инициируется от имени ряда действующих и бывших акционеров компании.

Согласно сообщению пресс-службы Arricano, после подачи уведомления у сторон есть шесть месяцев для доарбитражного урегулирования спора. Если стороны не смогут договориться в указанный срок, эстонские инвесторы обратятся в международный инвестиционный арбитраж против Украины.

В уведомлении инвесторов отмечается, что украинские власти экспроприировали инвестиции, направленные на развитие ТРЦ, в пользу третьих лиц, а также нарушили другие права, предусмотренные межправительственным соглашением о содействии и защите инвестиций между Украиной и Эстонией от 1995 года.

По состоянию на апрель 2021 года акционерами Arricano Real Estate Plc являются Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Рауно Тедером. Совокупный пакет акций Тедера составляет 70,86%.

Ранее в марте-2020 мажоритарный бенефициар Arricano Real Estate Plc Хиллар Тедер передал свою опосредованную 55%-ную долю в компании своему сыну Рауно Тедеру.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в стране общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Компании также принадлежат 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев).

Теги: #спор #arricano #sky_mall
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