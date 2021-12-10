Об аресте Сокурова, вступившего в спор с Путиным, не может быть и речи - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "не может быть и речи" об аресте режиссера Александра Сокурова, вступившего в спор с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг на заседании Совета по правам человека.

Накануне Сокуров достаточно резко обратился к главе государства и получил жесткий ответ Путина.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", в пятницу Сокуров допустил возможность своего ареста. "Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого. Я не знаю, какие могут быть последствия", - цитирует Сокурова радиостанция.

Комментируя такие высказывания Сокурова, пресс-секретарь президента заверил, что этого не будет. "Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор", - сказал Песков