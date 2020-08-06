Экономика

19:09 06.08.2020

"Центрэнерго" и "ДТЭК" спорят о выполнении контракта на поставку угля

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"Центрэнерго" и "ДТЭК" спорят о выполнении контракта на поставку угля

ПАО "Центрэнерго" и ООО "Д.Трейдинг" выдвинули взаимные претензии по выполнению подписанного ими контракта на поставку угля.

"Центрэнерго" возмутилось, что "ДТЭК Добропольеуголь" обратилось к профсоюзам с предупреждением о возобновлении простоя шахт и возложило ответственность за это на генкомпанию в связи с неполной оплатой поставленного угля.

Так, стороны указывают разные объемы поставленной/отгруженной в июле угольной продукции, которая варьируется у них в объемах 26,4 тыс. тонн и 35 тыс. тонн. "Центрэнерго" обращает внимание, что половина угля была поставлена "ДТЭК" в последние два дня месяца, а условия договора в целом предусматривают поставку 100 тыс. тонн.

"Центрэнерго" заявляет, что такая динамика поставок переориентировала компанию на максимальную закупку угля у государственных шахт, наложив обязательства по первоочередной оплате полученного угля последним.

"Таким образом, на протяжении июля 2020 года государственным угольным шахтам выплачено 236 млн грн вместо предварительно запланированных 120 млн грн. На счета ООО "Д.Трейдинг" "Центрэнерго" уже перечислило 13,172 млн грн. Также мы обратились к представителям ДТЭК с официальным письмом, в котором подтвердили свои намерения по выполнению условий договора в части оплаты", - говорится в сообщении генкомпани.

"Д.Трейдинг" подтвердил выплату такой суммы, но настаивает на полной оплате отгруженных 35 тыс. тонн в размере 79 млн грн, которые "Центрэнерго" должно было оплатить до 3 августа. В ДТЭК также отмечают не предоставление генкомпанией банковского аккредитива для продолжения отгрузки угля в условиях отсрочки платежей.

"Д.Трейдинг" в соответствии с рыночной практикой отправила письма в адрес "Центрэнерго" с просьбой оперативно погасить задолженность и предоставить банковский аккредитив для продолжения отгрузок угля в адрес ТЭС "Центрэнерго", что соответствует условиям подписанного контракта", - отмечают в ДТЭК.

"Центрэнерго" считает обращение "ДТЭК Добропольеуголь" к профсоюзам о возможном возобновлении простоя шантажом, а "попытки переложить ошибки менеджмента ДТЭК на "Центрэнерго" минимум некорректными". В компании также обращают внимание на закупку ДТЭК производимой на АЭС Украины электроэнергии, вместо максимальной загрузки своих ТЭС.

"Желание ДТЭК вести прибыльную деятельность на энергетическом рынке Украины понятно. Однако, считаем недопустимым делать это за счет государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго", перекладывая на нас социальные и финансовые обязательства частного инвестора, и оставляя своих шахтеров на произвол судьбы", - говорят в компании.

В свою очередь "Д.Трейдинг" считает невыполнение "Центрэнерго" условий контракта на поставку угля непрофессиональным ведением коммерческой деятельности.

"Мы надеемся, что руководство государственного производителя тепловой генерации вернется к выполнению взятых на себя контрактных обязательств, погасит долг и предоставит банковский аккредитив в ближайшие несколько дней для восстановления отгрузок угля в адрес ТЭС "Центрэнерго", - отмечают в ДТЭК.

Как сообщалось, из-за несовершенства работы нового электроэнергетического рынка страны, усиленного эпидемией коронавируса COVID-19, в отрасли возник кризис неплатежей и пониженного спроса на производимую предприятиями продукцию.

Министерство энергетики 10 июля завершило медиацию между представителями ДТЭК и "Центрэнерго", в результате которого заключен контракт о поставках угля с шахт "ДТЭК Добропольеуголь", которые будут выведены из простоя.

"Центрэнерго" заявило о недостатке оборотных средств и значительных кассовых разрывов, и обратилось в государственные Ощадбанк и Укргазбанк с просьбой предоставления 1,3 млрд грн кредитных средств для оплаты закупаемого угля у госшахт и ДТЭК. Банки пока не подтвердили готовность прокредитовать компанию.

Теги: #спор #уголь #дтэк #центрэнерго
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