Завершено расследование по Курченко, о подозрении уведомлены 98 лиц, в том числе 12 чиновников министерств и ведомств – генпрокурор

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование относительно украинского бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в совершении ряда преступлений в составе группировки беглого экс-президента Виктора Януковича, о подозрении уведомлены 98 лиц, в том числе 12 чиновников министерств и ведомств, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры завершил расследование по подозрению Курченко С.В., который подозревается в участии в преступной организации Януковича В.Ф. и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

По словам Ю.Луценко, в ходе расследования обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений установлены другие лица, принимавшие в них участие.

"На сегодняшний день уведомлены о подозрении 98 лиц, в том числе чиновники (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, шесть глав областных государственных администраций, 14 лиц руководящего состава государственных компаний)", - сообщил генпрокурор.

Как уточнил в "Фейсбук" спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, С.Курченко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.1 ст.366; ч.4 ст.28, ч.3 ст.358; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.3 ст.212; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.

А.Лысенко подчеркнул, что в "деле Курченко" в ЕРДР нет зарегистрированных подозрений в отношении экс-главы Администрации президента Украины Бориса Ложкина, действующего замглавы АП Алексея Филатова и бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, о чем ранее сообщили СМИ.

"Действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины нормирует процедуру вручения подозрения следующим образом: лицо должны пригласить к следователю, зачитать его права и вручить подозрение. Такие действия относительно упомянутых в СМИ лиц не происходили. Поэтому распространенная в СМИ информация об их фигурировании в этом деле является неправдивой и имеет признаки манипулирования и провокативности", - написал А.Лысенко.

По словам Ю.Луценко, С.Курченко подозревается в завладении путем злоупотребления служебными лицами своими полномочиями и служебной подделки документов чужим имуществом – сжиженным газом, принадлежащим ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики), Министерства экономики Украины (Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", чиновниками облгосадминистраций и другими лицами, чем нанесен ущерб на общую сумму 2 млрд 196 млн грн с последующим отмыванием преступных доходов и уклонением от уплаты налогов.

С.Курченко также подозревается в двух эпизодах завладения денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 449,9 млн грн и в сумме 5,1 млрд грн.

Кроме того, бизнесмен времен президентства В.Януковича подозревается в завладении денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 млн 396 тыс. грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал Банк", а также в завладении средствами этого же банка на общую сумму 4 млрд 707,2 млн грн при выдаче кредитов подконтрольным С.Курченко. предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов

Генпрокуратура также подозревает С.Курченко в двух эпизодах завладения средствами ПАО "Брокбизнесбанк": на сумму 865 млн 879 тыс. грн путем противоправного предоставления банком межбанковских кредитов в пользу "Реал Банка" и незаконном размещении Брокбизнесбанком средств на коррсчете в Реал Банке и на сумму 1 млрд 436,7 грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности в нарушение требований действующего законодательства Украины.

Кроме того, по информации Ю.Луценко, бизнесмен обвиняется в завладении средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2 млрд 069 млн грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" фиктивных договоров купли-продажи ОВГЗ с "Аграрным фондом" и договоров прямого РЕПО с Нацбанком Украины.

С.Курченко также обвиняют в завладении средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на общую сумму 502 млн 311 тыс. грн путем заключения фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций ГИУ.

Кроме того, бизнесмена обвиняют в фиктивном предпринимательстве, то есть в создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб.