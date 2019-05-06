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15:44 06.05.2019

Новая группа прокуроров изучит материалы "КурченкоГейт" и при наличии оснований примет решение о подозрении - Луценко

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Новая группа прокуроров изучит материалы "КурченкоГейт" и при наличии оснований примет решение о подозрении - Луценко

 Новая группа прокуроров и следователей в уголовном производстве – так называемом КурченкоГейт - после изучения всех томов материалов примет решение об уведомлении о подозрении кого-либо, если для этого будут соответствующие основания, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Если вы хотите мою оценку событий, которые генерировал прокурор Кулик (заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик – ИФ), то я оцениваю это исключительно как политические предвыборные заявления, которые не имеют ничего общего с юридической деятельностью", - сказал Ю.Луценко журналистам в понедельник в Киеве.

Генпрокурор отметил, что он неоднократно общался с К.Куликом и говорил о своей позиции.

"Если есть доказательства, достаточные для уведомления о подозрении любому гражданину Украины, и это в рамках подследственности Генпрокуратуры, то это право и обязанность органов прокуратуры. А если таких доказательств нет, то такие шаги я расцениваю как незаконные", - сказал он.

По убеждению генпрокурора, К.Кулик нарушил технологию уведомления о подозрении, за что будет отвечать в дисциплинарном порядке. Кроме того, по его словам, необоснованной была суть подозрения, "потому что старший группы прокуроров господин Енин (заместитель генпрокурора Евгений Енин – ИФ) так и не получил никаких доказательств преступной деятельности ряда фигурантов".

"Я провел несколько совещаний со всей прокурорской группой, и ни один прокурор не поднял руку на предложение подписать вместо Кулика бумаги, которые мы взяли из Интернета, потому что подозрения в материалах дела не было", - рассказал Ю.Луценко.

Он напомнил, что Е.Енин написал заявление об отставке.

"Соответственно я вынужден был реорганизовать департамент и передать все дела в Главное следственное управление Генпрокуратуры и, соответственно, Департамент процессуального надзора Генпрокуратуры. Сейчас новая группа прокуроров и следователей вычитает все 1200 томов, и в случае, если там есть доказательства, уведомят о подозрении кого-либо, в том числе, вероятно, и Ложкина (экс-главы администрации президента Бориса Ложкина – ИФ), если для этого будут доказательства, или не объявит подозрение, если нет доказательств", - заявил генпрокурор.

При этом он указал, что ему хорошо известно, что такое политические преследования, и он делает все для того, чтобы не допускать этого.

"У меня есть очень много персон в парламенте и вне его, которых я, мягко говоря, не люблю с точки зрения разности политических и жизненных подходов, но это не означает, что я их должен преследовать", - подытожил Ю.Луценко.

Теги: #луценко #гпу #курченко
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