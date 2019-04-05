Генпрокурор Украины поручил активизировать расследование "дела Курченко"

В рамках расследования преступлений, инкриминируемых бизнесмену Сергею Курченко и другим высокопоставленным лицам времен президентства Виктора Януковича, проверяется причастность ряда других лиц, усилена группа прокуроров, будет проведена инвентаризация "дела Курченко", прокуроры обеспечат за рубежом аресты выявленных активов фигурантов, сообщает Генпрокуратура на странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

"Отдельные СМИ продолжают манипулировать вокруг громких фамилий, которые упоминаются в КурченкоГейт. "Прогнозы" экспертов относительно внутренних репрессий, изменений группы прокуроров, "потери" доказательств и тому подобного не оправдались", - говорится в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, генпрокурор Юрий Луценко в ходе совещания с группой следователей и прокуроров подчеркнул необходимость активизации расследования.

"С этой целью генпрокурор поручил: значительно усилить группу прокуроров в КурченкоГейт, обратиться в суд с ходатайством о передаче в управление агентству АРМА активов группы компаний "Украинский медиа холдинг"... Провести инвентаризацию материалов,.. откомандировать прокуроров за границу с целью обеспечения арестов выявленных активов фигурантов КурченкоГейт в иностранных юрисдикциях, активизировать работу прокуроров и следователей в направлении установления других причастных лиц, преступным путем добытых средств и имущества", - уточняют в Генпрокуратуре.

Как подчеркивают в ведомстве, Ю.Луценко также подчеркнул, что "обеспечит защиту от какого-либо политического или информационного давления на следователей и прокуроров".

В Генпрокуратуре напомнили, что в отдельном производстве, в котором С.Курченко подозревается в совершении ряда преступлений, завершено досудебное расследование и открыты материалы для ознакомления.

"Продолжается расследование, в ходе которого проверяется причастность других лиц к совершению уголовных правонарушений, которые инкриминируются С.Курченко и связанным с ним лицам", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В конце марта 2019 года сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование относительно украинского бизнесмена С.Курченко, который подозревается в совершении ряда преступлений в составе группировки беглого экс-президента В.Януковича. О подозрении уведомлены 98 лиц, в том числе 12 чиновников министерств и ведомств.

"Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры завершил расследование по подозрению Курченко С.В., который подозревается в участии в преступной организации Януковича В.Ф. и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина", - написал тогда Ю.Луценко в соцсети "Фейсбук".

По его словам, в ходе расследования обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений установлены другие лица, принимавшие в них участие.

"На сегодняшний день уведомлены о подозрении 98 лиц, в том числе чиновники (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, шесть глав областных государственных администраций, 14 лиц руководящего состава государственных компаний)", - сообщил генпрокурор.

Как уточнил в "Фейсбук" спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, С.Курченко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.1 ст.366; ч.4 ст.28, ч.3 ст.358; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.3 ст.212; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.

А.Лысенко подчеркнул, что в "деле Курченко" в ЕРДР нет зарегистрированных подозрений в отношении экс-главы администрации президента Украины Бориса Ложкина, действующего замглавы АП Алексея Филатова и бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой, о чем ранее сообщили СМИ.

По словам Ю.Луценко, С.Курченко подозревается в завладении путем злоупотребления служебными лицами своими полномочиями и служебной подделки документов чужим имуществом – сжиженным газом, принадлежащим ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики), Министерства экономики Украины (Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", чиновниками облгосадминистраций и другими лицами, чем нанесен ущерб на общую сумму 2 млрд 196 млн грн с последующим отмыванием преступных доходов и уклонением от уплаты налогов.

С.Курченко также подозревается в двух эпизодах завладения денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 449,9 млн грн и 5,1 млрд грн.

Кроме того, бизнесмен времен президентства В.Януковича подозревается в завладении денежными средствами НБУ на общую сумму 787 млн 396 тыс. грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал Банк", а также в завладении средствами этого же банка на общую сумму 4 млрд 707,2 млн грн при выдаче кредитов подконтрольным С.Курченко. предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов

Генпрокуратура также подозревает С.Курченко в двух эпизодах завладения средствами ПАО "Брокбизнесбанк": на сумму 865 млн 879 тыс. грн путем противоправного предоставления банком межбанковских кредитов в пользу Реал Банка и незаконном размещении Брокбизнесбанком средств на коррсчете в Реал Банке и на сумму 1 млрд 436,7 грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности в нарушение требований действующего законодательства Украины.

Кроме того, по информации Ю.Луценко, бизнесмен обвиняется в завладении средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2 млрд 069 млн грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" фиктивных договоров купли-продажи ОВГЗ с "Аграрным фондом" и договоров прямого РЕПО с Нацбанком Украины.

С.Курченко также обвиняют в завладении средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на общую сумму 502 млн 311 тыс. грн путем заключения фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций ГИУ.

Кроме того, бизнесмена обвиняют в фиктивном предпринимательстве, то есть в создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб.