Политика

23:38 11.04.2019

Прокурор Кулик во время поездки в Израиль встречался с окружением Коломойского - Порошенко

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Прокурор Кулик во время поездки в Израиль встречался с окружением Коломойского - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик во время поездки в Израиль встречался с окружением Игоря Коломойского.

"Дело по расследованию дела "Курченко" на которое ссылается господин Кулик, ведется очень много лет. Никаких решений, никаких разговоров, теперь я уже знаю об этом наверняка, относительно подозрений данным лицам, про которые он говорит, не было. Вы называли сегодня Ложкина, Филатова и Гонтареву", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

П.Порошенко подчеркнул, что для того, чтобы объявить подозрение необходимо допросить данных людей, собрать доказательства, и пригласить адвоката, "никаких проблем с этим точно нет".

"Еще месяц назад у господина Кулика не было никаких мыслей на этот счет, аж до того, как он решил поехать в Израиль. Я не трогаю легенду, которая была в связи с этой поездкой, но у нас есть обоснованная информация, что господин Кулик во время своей поездки в Израиль встречался с окружением собственником этого канала господина Коломойского. И именно от него господин Кулик получил этот приказ, и именно там он принял решение изменить присяге", - добавил он.

По словам П.Порошенка, после этого К.Кулик летал в Вену где встречался с еще одним юристом И.Коломойского.

"Было задание, которое было поставлено окружением или самим Коломойским, для того, чтобы это точно было использовано в избирательном процессе. Я подчеркиваю, что никаких оснований, никаких правовых оснований в действиях господина Кулика нет и не было", - сказал президент.

Кроме того, по словам П.Порошенко К.Кулик выведен из состава следственной группы и ему запрещено от имени этой группы совершить какие либо действия, в том числе и разглашать тайну следствия.

В связи с чем, президент подчеркнул, что действия К.Кулика можно расценивать как злоупотребление власти сотрудником правоохранительного органа, разглашение тайны следствия и это нарушение процессуального кодекса.

"За совершение этих преступлений, по моему глубокому убеждению, без вмешательства президента, господин Кулик точно должен понести уголовную ответственность", - добавил президент.

Теги: #дело #украина #курченко #коломойский
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