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19:59 19.03.2019

Аваков и Дюмон обсудили обеспечение честных и прозрачных выборов в Украине

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Аваков и Дюмон обсудили обеспечение честных и прозрачных выборов в Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послом Франции в Украине Изабель Дюмон вопросы обеспечения процесса прозрачных выборов Украина.

"Обсудили вопросы обеспечения честных и прозрачных выборов, а также обеспечение правопорядка в день голосования", - цитирует слова А.Авакова департамент коммуникации МВД Украины во вторник.

"Еще раз подчеркнул, что МВД жестко и бескомпромиссно реагирует на сообщения о нарушениях во время избирательного процесса, а наша главная цель - чтобы легитимность избранного президента не вызывала сомнений у граждан Украины и наших международных партнеров", - добавил министр.

В свою очередь посол И.Дюмон отметила, что поддерживает и приветствует позицию украинской стороны по обеспечению честности выборов.

Очередные президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.

Теги: #дюмон #аваков
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