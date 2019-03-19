Аваков и Дюмон обсудили обеспечение честных и прозрачных выборов в Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послом Франции в Украине Изабель Дюмон вопросы обеспечения процесса прозрачных выборов Украина.

"Обсудили вопросы обеспечения честных и прозрачных выборов, а также обеспечение правопорядка в день голосования", - цитирует слова А.Авакова департамент коммуникации МВД Украины во вторник.

"Еще раз подчеркнул, что МВД жестко и бескомпромиссно реагирует на сообщения о нарушениях во время избирательного процесса, а наша главная цель - чтобы легитимность избранного президента не вызывала сомнений у граждан Украины и наших международных партнеров", - добавил министр.

В свою очередь посол И.Дюмон отметила, что поддерживает и приветствует позицию украинской стороны по обеспечению честности выборов.

Очередные президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.