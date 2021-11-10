Аваков: я не планирую своего участия в партии Разумкова

Быший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг информацию о намерении создания партии совместно с экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым.

"Получил запрос от РБК-Украина: "Правда ли, что Арсен Аваков работает над созданием или намерен создать совместную партию вместе с Дмитрием Разумковым?". Говорят, информацию подтвердили несколько нардепов от "Слуги народа". Ответ: нет, неправда. Но нам известно, что после испуга и длинного совещания Ермака и Подоляка, Офис президента принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков", - заявил Аваков в своем Telegram-канале.

Так, экс-министр подчеркнул, что не планирует своего участия в партии Разумкова.

"Тем не менее, я желаю удачи и ему, и Гройсману, и Тимошенко, и Смешко, и Ляшко, и Кличко, и многим другим – в работе на Украину на основе профессиональных, а не имитационных действий. Сделаю все, чтобы их усилия создали синергию во благо Украины", - отметил Аваков.

Ранее глава партии "Слуга народа"Александр Корниенко в программе "Первые лица" на 24 канале заявил, что а Дмитрий Разумков решил объединиться "со старыми политиками".

"Объединение со старым политиками, которое мы уже неделю видим в формате блока РАЯ – Дмитрий Разумков, Арсен Аваков, Арсений Яценюк – не уверен, что это то, чего ждут избиратели", – сказал Корниенко.