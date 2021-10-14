Аваков: Украина должна иметь сценарий освобождения оккупированных территорий военным путем

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал разработать сценарий освобождения оккупированных территорий с использованием всех современных форм вооружения и военных стратегий.

"2740-й день защитников Украины. 14 октября 2021 года - 2740-й день гибридной войны РФ против Украины... Более 4 тысяч погибших украинских военных, и почти столько же - гражданских. Около 20 тысяч раненых - как среди гражданского, так и военного населения ...14 октября мы благодарим наших героев и чтим тех, кто погиб, защищая целостность и суверенитет государства", - написал Аваков в соцсети Facebook.

Он отметил, что "безопасность - это не мир на условиях оккупанта".

Экс-глава МВД выразил недоумение высказываниями о том, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

"Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, и иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий", - подчеркнул Аваков.

По его словам, необходимо закрепить на государственном уровне Стратегию деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей.

"И речь идет даже не о формальном документе, а законодательно закрепленной роли и месте каждого государственного института, каждого украинца в этом процессе", - добавил он.

Экс-министр напомнил, что в 2018 году такая стратегия была принята на уровне МВД, на ее основе были разработаны оперативные планы, проведены комплексные учения по боевому взаимодействию, все подразделения МВД были готовы четко и эффективно выполнить свою часть работы.

"Однако это не работает только по одному направлению. Сегодня критически необходима Национальная единая стратегия по Крыму и Донбассу, наработка которой – это совместная миссия парламента, президента и правительства, при тесном сотрудничестве с гражданским обществом и нашими международными партнерами", - подчеркнул Аваков.