Аваков заразился коронавирусом, чувствует себя нормально

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков находится на самоизоляции после подтверждения диагноза COVID-19, чувствует себя нормально.

"Он заболел, подтверждённый COVID-19, находится на самоизоляции", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" представитель пресс-службы Авакова Ярослав Тракало.

По его словам, экс-глава МВД "чувствует себя нормально".

Позже Аваков написал в Instagram-канале: "Читаю про себя в Интернете, мол, помираю от ковида. К счастью, нет!".