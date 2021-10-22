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16:59 22.10.2021

Аваков заразился коронавирусом, чувствует себя нормально

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Аваков заразился коронавирусом, чувствует себя нормально

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков находится на самоизоляции после подтверждения диагноза COVID-19, чувствует себя нормально.

"Он заболел, подтверждённый COVID-19, находится на самоизоляции", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" представитель пресс-службы Авакова Ярослав Тракало.

По его словам, экс-глава МВД "чувствует себя нормально".

Позже Аваков написал в Instagram-канале: "Читаю про себя в Интернете, мол, помираю от ковида. К счастью, нет!".

 

Теги: #covid_19 #аваков
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