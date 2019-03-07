Сессию Львовского горсовета перенесли из-за стоматологов, захвативших сессионный зал

Сессию Львовского городского совета перенесли из-за коммунальных стоматологов, занявших сессионный зал с требованием погашения долгов по зарплате, сообщает пресс-служба Львовского горсовета

"В связи с отсутствием надлежащих условий для работы пленарное заседание сегодня не состоится. О дате следующего заседания мы сообщим позже", - сказал секретарь горсовета Анатолий Забарыло.

Накануне вечером, 6 марта, сотрудники двух коммунальных стоматологических поликлиник пришли в сессионный зал Львовского горсовета и отказались оттуда выходить, пока им не выплатят долги по зарплате, составляющие 3,6 млн грн.