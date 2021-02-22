Суд в Ровно избрал меру пресечения стоматологу, подозреваемой в нанесении телесных повреждений детям

Ровенский городской суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства в отношении врача-стоматолога, которую подозревают в совершении преступлений в отношении малолетних детей, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"В соответствии с постановлением суда теперь она (подозреваемая – ИФ) обязана являться по каждому требованию в суд или другой определенный орган государственной власти, не отлучаться из населенного пункта, в котором зарегистрирована и проживает без разрешения следователя, прокурора или суда, воздерживаться от общения с любым лицом, определенным следственным судьей, судом, или общаться с ним с соблюдением условий, определенных следственным судьей, судом", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 18 февраля при процессуальном руководстве Ровенской местной прокуратуры в рамках уголовного производства по факту нанесения побоев и умышленных легких телесных повреждений малолетним пациентам было сообщено о подозрении 29-летнему детскому стоматологу.

Досудебным расследованием установлено, что летом 2020 года врач, действуя целенаправленно, совершила насильственные действия в отношении малолетних детей, чем нанесла им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания. Сейчас правоохранителями установлено трое пострадавших от таких действий стоматолога.

Кроме того, в феврале 2021 года врач при лечении зубов нанесла ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах.