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18:09 06.05.2020

Чиновница Львовского горсовета отвергает обвинения со стороны прокуратуры в заключении договоров аренды по заниженным ставкам

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Чиновница Львовского горсовета отвергает обвинения со стороны прокуратуры в заключении договоров аренды по заниженным ставкам

Начальница управления коммунального имущества Львовского горсовета Инна Свистун отвергает обвинения со стороны прокуратуры и считает их заказными.

Об этом говорится в комментарии Свистун, распространенном пресс-службой Львовского горсовета.

«Суть подозрения: прокурор обвиняет меня в том, что я заключила договоры аренды с общественными организациями, творческими работниками, то есть различными художниками и жителями города Львова, по заниженной арендной ставке. Но управление не может двигаться «влево» или «вправо» при заключении договоров аренды. Оно руководствуется исключительно постановлением сессии, которая определяет эти арендные ставки, и экспертной оценкой, которую делают эксперты, имеющие соответствующую лицензию», – цитируют в сообщении высказывание Свистун.

Начальница управления подчеркнула, что, заключая договоры аренды, например, с общественными организациями, как предусматривает решение сессии, управление применяет арендную ставку в 2% к помещениям площадью до 70 м.кв и 6% к объектам с большей площадью.

«Прокурор считает, что мы для тех организаций и для жителей должны были применять ставку 6% в случае, если площадь помещения менее 70 метров. Такие арендные ставки управление применяет с 2007 года, с момента создания управления», – отметила Свистун.

Она считает, что «это заказная деятельность в связи с теми действиями, которые она предпринимает как руководитель управления».

«В целом Диденко считает, что в результате заключения по такому, по ее мнению, неправильному подходу, договоров аренды с общественными организациями и жителями, бюджет города за эти годы потерял более 1 млн грн. Чтобы вы понимали, управление ежегодно генерирует в городской бюджет не менее 100 млн грн.», – подчеркнула Свистун.

Как сообщалось, сегодня прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила, что Свистун уведомлена о подозрении в служебной халатности. По версии прокуратуры, Свистун подписала 16 договоров об аренде коммунального имущества по заниженным ставка, что повлекло за собой недополучение городским бюджетом более 1,2 млн грн.

Теги: #прокуратура #коррупция #львовский_горсовет
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