События

12:31 23.03.2021

В Киеве стоматологу сообщили о подозрении в покушении на убийство, разбое, воровстве и мошенничестве

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В Киеве стоматологу сообщили о подозрении в покушении на убийство, разбое, воровстве и мошенничестве

Киевская городская прокуратура сообщила 33-летнему врачу-стоматологу о подозрении в ряде преступлений – покушении на убийство, разбойных нападениях, воровстве, мошенничестве в особо крупных размерах и угрозах насилием в отношении сотрудника правоохранительного органа.

"В ходе досудебного расследования установлено, что с мая 2019 года по сентябрь 2020 года указанный гражданин, занимаясь стоматологической практикой, вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения. Таким образом злоумышленник завладел около 400 тыс. грн своих пациентов", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, в марте 2020 года стоматолог под предлогом совершения медицинских процедур проник в жилье одной из пациенток и украл банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 78 тыс. грн.

В июне 2020 года подозреваемый под предлогом сопровождения одной из пациентом домой применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. В дальнейшем, используя её полубессознательное состояние, он завладел деньгами и материальными ценностями потерпевшей на сумму в 63 тыс. грн.

Кроме того, стоматолог подозревается в покушении на убийство 70-летней женщины, которую он пытался убить, подсоединив заранее принесенные электрические провода к питанию под напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой потерпевшей.

На данный момент потерпевшему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания по избранию меры пресечения подозреваемый угрожал прокурору, в связи с чем ему была дополнительно инкриминирована ч. 1 ст. 345 УК Украины.

Кроме того, на данный момент на рассмотрении Дарницкого районного суда столицы находится уголовное производство по факту совершения подозреваемым разбойного нападения и воровства (ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 УК Украины), а в Броварском горрайонном суде Киевской области – по факту кражи (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

Теги: #киев #прокуратура #подозрение #стоматолог
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