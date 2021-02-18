События

15:33 18.02.2021

Правоохранители сообщили стоматологу из Ровно о подозрении в нанесении телесных повреждений детям

1 мин читать
Правоохранители сообщили стоматологу из Ровно о подозрении в нанесении телесных повреждений детям

29-летнему детскому стоматологу из Ровно сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по факту нанесения побоев и умышленных легких телесных повреждений малолетним пациентам.

"Досудебным расследованием установлено, что летом 2020 года врач, действуя целенаправленно, совершила насильственные действия в отношении малолетних детей, чем нанесла им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания. Сейчас правоохранителями установлено трое пострадавших от таких действий стоматолога", - сообщает Ровенская областная прокуратура на странице в Facebook.

Кроме того, в феврале 2021 года врач при лечении зубов нанесла ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах.

В то же время правоохранители не установили местонахождение врача.

"По словам родных, они не знают где женщина. Поэтому, в соответствии со ст.278, ст.111 и главы 11 УПК Украины, сообщение о подозрении вручили ее отцу, как близкому родственнику", - добавили в прокуратуре.

Теги: #дети #подозрение #стоматолог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:50 18.02.2021
Рада приняла закон о защите детей от сексуальной эксплуатации

Рада приняла закон о защите детей от сексуальной эксплуатации

14:29 18.02.2021
Украинские правоохранители сообщили о подозрении замминистра обороны РФ из-за событий в Дебальцево и Иловайске

Украинские правоохранители сообщили о подозрении замминистра обороны РФ из-за событий в Дебальцево и Иловайске

18:03 17.02.2021
Генпрокурор: надо усилить ответственность за преступления против детей и подумать о ратификации Стамбульской конвенции

Генпрокурор: надо усилить ответственность за преступления против детей и подумать о ратификации Стамбульской конвенции

16:33 17.02.2021
Зеленский подписал закон, повышающий размер ежемесячной госпомощи детям с тяжелыми болезнями

Зеленский подписал закон, повышающий размер ежемесячной госпомощи детям с тяжелыми болезнями

15:39 16.02.2021
В Боярке две семиклассницы отравились неизвестными веществами, одна девочка умерла - ОГА

В Боярке две семиклассницы отравились неизвестными веществами, одна девочка умерла - ОГА

09:55 14.02.2021
В Одесской области 15 детей и взрослый заболели гепатитом А

В Одесской области 15 детей и взрослый заболели гепатитом А

19:12 11.02.2021
В деле о взрывах на артскладах в Сватово подозрение выдвинуто двум военнослужащим

В деле о взрывах на артскладах в Сватово подозрение выдвинуто двум военнослужащим

10:29 10.02.2021
На Волыни спасатели отбуксировали из сугроба школьный автобус с детьми

На Волыни спасатели отбуксировали из сугроба школьный автобус с детьми

18:22 04.02.2021
Владельца крупной сети строительных фирм подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах – СБУ

Владельца крупной сети строительных фирм подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах – СБУ

18:29 01.02.2021
Экс-руководителю ГАСИ сообщили о подозрении в пользовании поддельным дипломом и объявили его в розыск – Офис генпрокурора

Экс-руководителю ГАСИ сообщили о подозрении в пользовании поддельным дипломом и объявили его в розыск – Офис генпрокурора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Представительство президента в АРК опровергает информацию о возобновлении ж/д сообщения с Крымом до деоккупации

Украинские правоохранители сообщили о подозрении замминистра обороны РФ из-за событий в Дебальцево и Иловайске

В Киеве полиция проверяет информацию о минировании нескольких учебных заведений

Станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости" в Киеве закрыты из-за сообщения о минировании

Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава САП - генпрокурор

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова обсудила с координатором системы ООН в Украине вопрос перемещения из ОРДЛО заключенных

Кабмин утвердил Болоховца во главе Гослесагентства

УИНП в 2020 г. направил более 370 писем с рекомендациями по устранению символики тоталитарных режимов

Законопроект о статусе НАБУ в финальном варианте может отличаться от первоначального - Вениславский

Печерский суд отложил до 1 марта рассмотрение ходатайства по спецрасследованию в отношении Януковича

Представительство президента в АРК опровергает информацию о возобновлении ж/д сообщения с Крымом до деоккупации

Адвокаты Януковича не явились в суд в Киеве на рассмотрение собственной жалобы

Реализация проектов цифровой трансформации позволит Украине через несколько лет войти в топ-20 цифровых государств - Зеленский

Объявлен конкурс на сооружение памятника Петлюре в Полтаве

Штамм COVID-19 из Южной Африки, вероятно, способен на две трети снижать эффективность вакцины Pfizer

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА