Правоохранители сообщили стоматологу из Ровно о подозрении в нанесении телесных повреждений детям

29-летнему детскому стоматологу из Ровно сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по факту нанесения побоев и умышленных легких телесных повреждений малолетним пациентам.

"Досудебным расследованием установлено, что летом 2020 года врач, действуя целенаправленно, совершила насильственные действия в отношении малолетних детей, чем нанесла им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания. Сейчас правоохранителями установлено трое пострадавших от таких действий стоматолога", - сообщает Ровенская областная прокуратура на странице в Facebook.

Кроме того, в феврале 2021 года врач при лечении зубов нанесла ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах.

В то же время правоохранители не установили местонахождение врача.

"По словам родных, они не знают где женщина. Поэтому, в соответствии со ст.278, ст.111 и главы 11 УПК Украины, сообщение о подозрении вручили ее отцу, как близкому родственнику", - добавили в прокуратуре.