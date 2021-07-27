Медицина

15:16 27.07.2021

Стоматолога из Ривного, которая била детей, лишили лицензии – прокуратура

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Стоматолога из Ривного, которая била детей, лишили лицензии – прокуратура

Министерство здравоохранения Украины провело внеплановую проверку соблюдения лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике стоматологом из Ривного, которая подозревается в совершении преступлений в отношении малолетних детей.

"Выявленные нарушения стоматологом устранены ни были, что стало основанием, по результатам инициированной прокурором повторной внеплановой проверки, для издания Министром здравоохранения приказа об аннулировании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике", - сообщает Ривненская областная прокуратура.

В Ривненском городском суде продолжается рассмотрение уголовного производства.

Как сообщалось, 18 февраля при процессуальном руководстве Ривненской местной прокуратуры в рамках уголовного производства по факту нанесения побоев и умышленных легких телесных повреждений малолетним пациентам было сообщено о подозрении 29-летнему детскому стоматологу.

Досудебным расследованием установлено, что летом 2020 года врач, действуя целенаправленно, совершила насильственные действия в отношении малолетних детей, чем причинила им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания. Установлено трое пострадавших от таких действий стоматолога.

Кроме того, в феврале 2021 года врач при лечении зубов нанесла ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах.

Теги: #дети #лицензия #минздрав #стоматолог #ривне
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