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12:42 06.03.2019

НАБУ начало закрывать ряд уголовных производств после решения КС, в том числе закрыто "дело Труханова"

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НАБУ начало закрывать ряд уголовных производств после решения КС, в том числе закрыто "дело Труханова"

 В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подтвердили информацию о закрытии уголовного производства по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова, а вместе с ним – и ряда других дел по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, при этом это не единственное расследуемое дело в отношении одесского городского головы.

"Вопреки моральным убеждениям, во исполнение решения Конституционного суда, который фактически узаконил незаконное обогащение в Украине, детективы НАБУ начали закрывать уголовные производства по статье 368-2 УК Украины. Среди уже закрытых - дела по фактам незаконного обогащения должностных лиц и судей, а также мэра Одессы", - говорится в сообщении на странице НАБУ в соцсети Facebook в среду.

При этом в НАБУ напомнили, что Г.Труханов "уже обвиняется в завладении 185 млн грн городского бюджета", соответствующее дело слушается в Малиновском районном суде г.Одессы. "Решение КС о признании неконституционной ст.368-2 к этому судебному процессу отношения не имеет, поскольку должностное лицо обвиняется в коррупционном преступлении по другой статье - ч.5 ст.191 УК Украины. Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что решение КС вынуждает детективов закрыть 65 уголовных производств, но лишь в части незаконного обогащения. В то же время другие факты коррупционной деятельности в пределах этих производств, квалифицированные по статьям, не отмененным КС, будут расследоваться и в дальнейшем.

В то же время в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что САП проверит законность закрытия этого производства. "Да, по этой статье производство закрыто, но мы установим законность закрытия", - сказали в САП.

Теги: #дела #обогащение #закон #набу #труханов
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