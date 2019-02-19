Гусовский и Нефьодов начинают сбор подписей в поддержку манифеста либералов и намерены усовершенствовать избирательный процесс с помощью IT-технологий

Основатели общественной платформы либерального направления "Люди важливі" (рус. Люди важны) – первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов и депутат Киевского городского совета глава депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский объявили о начале всеукраинского сбора подписей в поддержку Манифеста украинских либералов, а также намерении усовершенствовать избирательный процесс с применением IT-технологий.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", накануне в Киеве в ArtHall состоялся второй форум украинских либералов. На мероприятии помимо М.Нефьодова, и С.Гусовского присутствовали сооснователи проекта – председатель Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук, директор ОО "Global Office" Оксана Нечипоренко, а также и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Куренной, политтехнолог Тарас Березовец, заместитель мэра Днепра Яника Мерило, глава "Укрпошты" Игорь Смелянский и руководители других госкомпаний, глава НКЦБФР Тимур Хромаев, замглавы Стратегической группы советников по поддержке реформ Павел Кухта, журналисты и телеведущие Дмитрий Гордон и Алеся Бацман и другие. Бизнес на встрече представляли совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов, президент KM Core Евгений Уткин, совладелец MTI Владимир Цой и другие.

Основатели платформы и гости встречи обсуждали, что сейчас мешает развитию Украинского государства, и как сделать экономику более открытой.

"В отношении бизнеса, по моему мнению, государства сейчас слишком много, то есть страна, по моему мнению, не является либеральной страной… Я считаю, что многих госслужащих не надо обучать, а просто отменять – без них жизнь будет лучше", - сказал В.Климов в ходе дискуссии.

У.Супрун во время своего выступления заявила, что самая большая проблема, которая мешает обществу и реформаторам – это отсутствие реформы силовых структур и реформы судебной системы.

Участники встречи задекларировали ряд мер, которые будут поддерживать, а именно: независимость Национального банка, бездефицитный бюджет и фискальная стабильность, защита прав собственности, ограничение вмешательства правоохранительных органов в экономическую деятельность, снижение налогов и налоговая амнистия (с полным текстом Манифеста украинских либералов можно ознакомиться нас сайте "Люди важливі").

Также было объявлено о решении начать всеукраинский сбор подписей в поддержку данного манифеста, а также разработать пошаговую инструкцию по реализации его положений.

"Мы разработали Манифест либералов, он описывает, кто мы, чего добиваемся, и теперь мы хотим максимально распространить его, чтобы донести одну простую идею: что людей с таким типом мышления много – миллионы по всей стране, и с нами нельзя не считаться… Для того, чтобы это сделать, мы уже сформировали штаб и мы начинаем общенациональный сбор подписей. Мы хотим показать, что в стране есть, по крайней мере, миллион людей, которые эти ценности разделяют", - сказал М.Нефьодов в заключительном слове.

Затем, по его словам, последует формализация манифеста через преобразование его положений в конкретную государственную политику. "Нам надо создать план, который учитывает имеющиеся ресурсы, учитывает позиции стейкхолдеров, учитывает ограничения, которые есть, который будет абсолютно реалистичным – пошаговую инструкцию, которую мы можем реализовать", – пояснил первый замглавы МЭРТ.

Также участники либеральной платформы хотят сформировать "красные линии" для кандидатов в президенты Украины , которые выйдут во второй тур выборов. "Мы хотим обратиться с открытым письмом, в котором… предложить не философские ценности.. а те, которые воплощены в конкретных государственных политиках, на которые мы сформируем не только большой общественный запрос, но и которые мы сами сможем воплощать", - сказал М.Нефьодов.

Также, по его словам, стартует общегосударственный хакатон, направленный на решение избирательного процесса с привлечением широкого круга людей.

"Я убежден, что IT-технологии и гражданский активизм позволять решить и проблему "гречки", и чтобы мы узнавали результаты выборов через несколько часов, а не через несколько недель. И создать инструменты для прямой демократии, когда граждане и бизнес смогут сами выбирать, что будет работать, а не просто ждать, когда им с неба упадет новое регулирование". – пояснил чиновник.