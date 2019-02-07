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19:32 07.02.2019

Командующий ООС и глава делегации МККК обсудили ситуацию с безопасностью и разминированием территории на Донбассе

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Командующий ООС и глава делегации МККК обсудили ситуацию с безопасностью и разминированием территории на Донбассе

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал главу делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Алана Эшлиманна о ситуации с безопасностью в зоне проведения операции объединенных сил (ООС), о разминировании территории и восстановлении объектов инфраструктуры.

Как сообщается на странице пресс-центра ООС в Фейсбуке в четверг, встреча состоялась в Краматорске (Донецкая обл.).

С.Наев подчеркнул, что, несмотря на попытки РФ дестабилизировать политическую, экономическую и социальную ситуацию на территории Украины и укрепление боевого потенциала российско-террористических группировок вблизи границы, ситуация в зоне проведения ООС остается контролируемой.

Он также привел данные по разминированию территории: "В целом группы разминирования обезвредили более 10 с половиной тысяч взрывоопасных предметов, обследовали около 10 тысяч гектаров земли и др.".

Кроме того, по словам командующего, объединенные силы не только успешно выполняют поставленные боевые задачи, но и "проводят огромную работу по восстановлению поврежденных или разрушенных объектов инфраструктуры и предоставлению всесторонней помощи мирному населению".

В свою очередь, А.Эшлиманн отметил, что впечатлен объемом выполненной работы в данной сфере. Так, с начала ООС (конец апреля 2018 года) восстановлено сотни объектов инфраструктуры в населенных пунктах вдоль линии столкновения, обеспечено перемещение 11100 гуманитарных конвоев, в том числе международных гуманитарных фондов и организаций.

Теги: #оос #мккк #разминирование
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