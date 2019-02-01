Арьев поддерживает увольнение Аласании, но "момент выбран очень неудачный"

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что Зураб Аласания на посту председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) впустую потратил деньги налогоплательщиков, не создав рейтинговых продуктов, однако отметил, что время для его увольнения наблюдательный совет НОТУ выбрал неудачное.

"Если бы программы Общественного вещателя имели общественный интерес и резонанс, можно было бы кого-то подозревать в стремлении захватить контроль. Сейчас, как показывали ТВ-рейтинги, за сотни миллионов народных гривень было сделано большое ничто. Поэтому я не удивился, что тот же состав наблюдательного совета, который руководителя назначил, уволил его за это ничто", - написал В.Арьев на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Однако, по мнению, парламентария, момент для увольнения З.Аласании "был выбран неудачный.

"Момент был выбран очень неудачный: надо было либо раньше, либо уже после всех (избирательны – ИФ) гонок 2019 года. Потому что единственное, что создано сейчас, – повод для скандала вокруг пустоты", - заявил В.Арьев.

Нардеп выразил надежду, что набсовет НОТУ "когда-нибудь сможет поставить руководить Общественным вещанием человека независимого и непредвзятого, но профессионального". "Чтобы общество обратило внимание на своего вещателя", - написал он.

Как сообщалось, набсовет НОТУ в четверг девятью голосами из 12 поддержал расторжение контракта с З.Аласанией, о чем сообщила член набсовета Светлана Остапа. Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию, отметив, что "причины пока не известны, юридическая обоснованность – также".

З.Аласания заявил, что вопрос его отставки в повестке дня набсовета не стоял, и причины такого решения ему неизвестны. По его словам, при принятии этого решения были "нарушены все процедуры" и в связи с этим после обнародования причин "судебная борьба возможна и даже обязательна".