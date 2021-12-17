Нардеп Арьев: в условиях угрозы вторжения России наша армия по факту обеспечена дизтопливом только на 17%

Народный депутат Владимир Арьев (фракция "Европейская солидарность") заявил, что Вооруженные силы Украины обеспечены дизельным топливом, которое необходимо танкам, БТР-ам и другой тяжелой технике, лишь на 17%.

"Я не представлял, что ситуация так плоха. Я дважды писал это обращение (в Министерство обороны Украины – ИФ) с требованием предоставить мне материалы (об обеспечении ВСУ горюче-смазочными материалами – ИФ), и только 14 декабря я их получил… Дизельное топливо для ВСУ закуплено на 29% потребностей, это только закуплено, а фактически поставлено на 17% от потребностей. Следовательно, ВСУ при угрозе и с севера, и с востока обеспечены дизелем даже не на пятую часть", – цитирует нардепа пресс-служба "Евросолидарности" в пятницу.